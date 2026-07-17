RISPESCA – Dal 7 al 9 agosto, all’interno della 38ª edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma a Rispescia, torna la Scuola di Ecoeventi, il percorso di alta formazione promosso da Legambiente, Italiafestival e Università di Siena dedicato a professionisti, organizzatori, enti e operatori del settore degli eventi.

Giunta alla sua terza edizione, la Scuola rappresenta un appuntamento ormai consolidato per chi desidera acquisire competenze e strumenti concreti per progettare manifestazioni sempre più attente all’ambiente, all’inclusione e alla responsabilità sociale.

Per tre giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti nazionali sui temi della sostenibilità applicata agli eventi, approfondendo aspetti legati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), alla gestione ambientale, alla riduzione degli impatti ambientali, all’economia circolare e alle migliori pratiche già sperimentate in Italia e in Europa.

Un’occasione che unisce alta formazione e networking all’interno di un festival che da quasi quarant’anni rappresenta un modello di evento sostenibile, capace di coniugare cultura, musica, partecipazione e tutela ambientale.

Particolare attenzione è riservata al territorio maremmano. Per l’edizione 2026, infatti, la partecipazione alla Scuola di Ecoeventi sarà completamente gratuita per i residenti della provincia di Grosseto, con l’obiettivo di favorire la crescita di competenze locali e creare una nuova generazione di professionisti capaci di progettare e gestire manifestazioni sempre più sostenibili. Una scelta che punta a lasciare valore sul territorio, rafforzando il ruolo della Maremma come laboratorio nazionale di innovazione e sostenibilità nel settore degli eventi.

Accanto alle attività formative, i partecipanti potranno vivere pienamente l’atmosfera di Festambiente, partecipando ai concerti e agli appuntamenti culturali della manifestazione, che quest’anno vedranno protagonisti artisti come The Zen Circus, Nina Zilli e Stazioni Lunari nella formula con Max Gazzè, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada, oltre a dibattiti, incontri e iniziative dedicate ai grandi temi della transizione ecologica.

«Gli eventi culturali e i festival possono e devono diventare laboratori di innovazione ambientale e sociale – dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente. La Scuola di Ecoeventi nasce proprio con questo obiettivo: offrire strumenti concreti a organizzatori, amministratori e professionisti affinché la sostenibilità non sia uno slogan, ma un elemento strutturale nella progettazione e nella gestione degli eventi. Rendere gratuita la partecipazione per i residenti della provincia di Grosseto significa inoltre investire direttamente sul territorio, creando competenze, opportunità e una rete di persone capaci di accompagnare la transizione ecologica anche nel mondo della cultura e degli eventi».

Le iscrizioni sono già aperte e rappresentano un’importante opportunità per tutti coloro che operano nel mondo degli eventi e vogliono contribuire alla costruzione di un settore sempre più innovativo, responsabile e capace di rispondere alle sfide della crisi climatica.

Per informazioni e iscrizioni: https://legambiente.eventisostenibili.it.