MARINA DI GROSSETO – L’estate della Uisp di Grosseto si colora ancora una volta con le attività di Tartasub Maremma, che quest’anno festeggia un traguardo importante: dieci anni di collaborazione e attività nella piscina del Bagno Moderno di Marina di Grosseto.

Questo appuntamento, ormai fisso per la stagione balneare, è reso possibile dalla disponibilità dello stabilimento, che accoglie l’iniziativa con grande ospitalità. Per celebrare questa decima stagione, l’associazione ha deciso di realizzare una speciale medaglia commemorativa dedicata alla ricorrenza, da consegnare a ogni piccolo partecipante.

L’appuntamento si tiene ogni mercoledì pomeriggio dalle 18.30 alle 19.30: la partecipazione è libera, basta presentarsi in piscina. In questa ora lo staff di Tartasub guida i bambini in prove di acquaticità, snorkeling e subacquea. I piccoli partecipanti possono scegliere l’attrezzatura con bombole, boccaglio e pinne per un’immersione vera e propria, oppure dedicarsi a prove di nuoto più semplici, con le bambine che hanno anche la possibilità di indossare il costume da sirenetta. L’obiettivo principale è far divertire i bambini e avvicinarli in sicurezza a queste discipline.

Il gruppo di istruttori vede come sempre in prima fila il presidente di Tartasub Maremma, Franco Monaci, affiancato da Stefano Rosica e Maurizio Canton.

“Quest’anno festeggiamo i dieci anni di attività al Bagno Moderno, grazie alla gentilissima ospitalità della famiglia Galli – ricorda il presidente Monaci – Per celebrare questo traguardo abbiamo realizzato una medaglia commemorativa. Come sempre, stando insieme ai bambini ci divertiamo tantissimo e anche per loro è un grande divertimento”. Monaci spiega poi nel dettaglio come si svolgono i pomeriggi: “Ci troviamo al Bagno Moderno ogni mercoledì per offrire ai più piccoli una breve esperienza subacquea di un giorno. Li facciamo divertire e sguazzare in piscina, giocando e proponendo loro delle piccole ma significative esperienze sott’acqua”.

Non solo mare e piscina. Domenica 23 agosto sarà invece il turno della tradizionale giornata ecologica per la pulizia dei fondali del Lago dell’Accesa, altro appuntamento ormai consolidato nella collaborazione Tartasub-Uisp, con il supporto del Comune di Massa Marittima.