GROSSETO – Due belle partite da giocare con la mente libera. Il Big Mat Bsc Grosseto (foto di Noemy Lettieri), certo ormai della salvezza e della qualificazione ai playoff, sfiderà l’Hotsand Macerata, squadra che attualmente occupa il secondo posto del Girone B con 14 vittorie e 10 sconfitte.

“Grazie alla vittoria in gara 1 contro il San Marino – commenta il biancorosso Andrea Sellaroli – ci siamo assicurati la permanenza in Serie A gold e l’accesso ai playoff. Adesso cercheremo di dare seguito a questo momento positivo, in cui abbiamo ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare, anche se siamo consapevoli della forza del Macerata. Non sarà semplice, ma abbiamo intrapreso la strada giusta e siamo un’ottima squadra con tanta voglia di fare”.

Le due gare si giocheranno sabato 18 luglio, alle ore 15.30 e alle 20.30, allo stadio Roberto Jannella. “Il gruppo sta bene – conclude Sellaroli – e c’è grande entusiasmo. Veniamo da un weekend molto positivo, in cui abbiamo giocato alla pari con i campioni in carica, sfiorando la vittoria anche nel secondo match con tanti giovani del vivaio che si sono fatti trovare pronti”.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.