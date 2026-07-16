SCARLINO – Galeotto fu il Gratta e vinci “Mega miliardario new”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, è stata proprio Scarlino tra i paesi protagonisti di alcune vincite in regione. Proprio nel territorio del comune sarebbe stata realizzata una vincita da 20mila euro, precisamente nell’esercizio commerciale in via delle Collacchie, 11.

Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025 in Toscana la spesa relativa ai giochi (raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta stabile, attestandosi a 1,26 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente.

Segno positivo, decisamente in dato che fa riflettere, per la provincia di Grosseto. Secondo i dati Agipronews, infatti la spesa è salita a 71,14 milioni di euro, in aumento dell’1,9% rispetto ai 69,8 milioni registrati nei dodici mesi precedenti.