GROSSETO – Si è riunito questa mattina il primo tavolo istituzionale di confronto relativo alla linea ferroviaria ‘Tirrenica’ Pisa-Roma.

Questo incontro – tenutosi in video call – si colloca nel più ampio percorso di confronto tra Regione Toscana, enti locali, comitati pendolari, consiglieri regionali del territorio e gestori della linea, delle stazioni e del servizio ferroviario promosso dall’assessore regionale ai trasporti ed alle infrastrutture Filippo Boni per creare occasioni di ascolto, concertazione e verifica dei servizi sul territorio coinvolgendo tutti i soggetti a vario titolo coinvolti dal servizio ferroviario regionale.

“Avviamo un confronto – ha detto l’assessore Boni – che sarà portato avanti, anche di persona, nei prossimi mesi per focalizzare insieme al territorio le reali esigenze e criticità e cercare soluzioni costruttive e condivise. In questo incontro ho apprezzato particolarmente la precisione e lo spirito critico ma costruttivo del neo costituito Comitato dei pendolari, che ha avanzato proposte impegnative ma concrete testimoniando disagi reali di cittadini, turisti e imprese. Insieme ai pendolari ed ai rappresentanti degli enti locali vogliamo lavorare per costruire un servizio quanto più possibile vicino alle reali esigenze del territorio”.

La linea Tirrenica ha visto nel corso degli ultimi anni, ed in particolare nel corso degli ultimi mesi, numerosi disagi, causati dalla presenza di molti cantieri per interventi programmati da Rfi e per la gestione di eventi straordinari (crollo del parapetto di un ponte, rinvenimento di un ordigno bellico, ecc.).

Rfi ha ricordato che la linea Tirrenica Pisa-Roma è molto importante per Rfi, portando come segno tangibile di questa importanza il volume di risorse investito per aumentare le prestazioni della linea. Oltre alla manutenzione ordinaria, che è invisibile, ma importante, sono in corso manutenzione straordinaria e interventi di upgrading tra cui un investimento da 80 milioni di risorse Pnrr per il nuovo sistema tecnologico di gestione della circolazione Ertms, che migliorerà prestazioni, sicurezza, velocità ed affidabilità.

I rappresentanti del territorio hanno lamentato allungamenti di percorrenza, bus sostitutivi che sulla SS1 Aurelia registrano tempi di spostamento molto maggiori rispetto al treno ed un grave stato di degrado alla stazione di Orbetello.

Attualmente la stazione di Orbetello è priva di qualunque servizio, compresi i wc, nonostante faccia da punto di riferimento per tante località turistiche e nei mesi estivi veda fermare anche treni di lunga percorrenza.

Rfi ha specificato che i lavori saranno ripresi e l’intervento di riqualificazione, dal valore di 1,7 milioni, dovrebbe concludersi entro fine agosto. Sono stati ricordati anche i lavori di miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità nelle stazioni di Cecina, Follonica, Livorno Centrale. Ad Orbetello sono già stati realizzati negli anni scorsi interventi per 4 milioni e sono in programma per i prossimi anni ulteriori lavori di adeguamento alle normative europee, miglioramento della sicurezza e riqualificazione delle aree esterne, che saranno realizzati appena finanziati.

Il Comitato pendolari ha ricordato i disagi pagati dal territorio con ritardi, turni saltati per i lavoratori, recensioni negative sui social a danno del turismo. È stato proposto che il servizio ferroviario Pisa-Grosseto diventi Pisa-Orbetello, ripristinando la continuità ferroviaria anche per i 50 km a sud del capoluogo di provincia, ripristinando i treni della prima mattina sia verso sud che verso nord e infine ripristinando il Memorario.

È stata sottolineata la pericolosità dei collegamenti via bus lungo la SS Aurelia ed è stato fatto presente il disappunto degli utenti del servizio per il metodo di calcolo dell’indice di puntualità della linea, che appare ottimo perché – a detta dei pendolari – sono stati allungati i tempi di percorrenza “incorporando” il ritardo nel tempo di viaggio previsto.

L’assessore Boni ha concluso la riunione fissando un sopralluogo alla stazione di Orbetello per il prossimo 6 agosto, per verificarne le condizioni e, se possibile, svolgere in presenza la seconda seduta del tavolo.