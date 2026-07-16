FOLLONICA. Si è sentita male mentre si trovava sotto l’ombrellone in spiaggia. Una donna è stata soccorsa questa mattina a Follonica, nella zona centrale della città, dal personale del 118 e successivamente trasferita in ospedale.

L’allarme è scattato in mattinata e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le sue condizioni né le cause del malore.

L’episodio riporta l’attenzione sull’emergenza caldo che da settimane interessa anche la Maremma. Nelle scorse settimane, infatti, il litorale grossetano è stato teatro di numerosi malori, alcuni dei quali purtroppo con esito mortale.

Solo nei primi giorni di luglio si sono registrati diversi decessi in spiaggia e in mare: una donna alla Giannella, un uomo a Marina di Grosseto, un altro a Fonteblanda e successivamente un turista di 82 anni morto dopo un malore mentre faceva il bagno a Follonica. Si sono verificati inoltre altri gravi episodi, tra cui un arresto cardiaco a Follonica e un grave malore al Puntone di Scarlino.

I medici continuano a raccomandare particolare prudenza, soprattutto nelle giornate caratterizzate da temperature elevate. Tra i consigli principali ci sono quelli di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi ben idratati, cercare zone d’ombra e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.