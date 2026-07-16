GROSSETO – Un’importante donazione di 100 mila euro da parte del Comitato per la Vita consentirà di rinnovare gli spazi del day hospital dell’Oncologia Medica dell’ospedale Misericordia.

I lavori, avviati nei giorni scorsi, interesseranno il terzo piano della palazzina Roscini e sono finalizzati a rendere gli ambienti sempre più accoglienti, funzionali e adeguati alle esigenze dei pazienti e degli operatori.

L’intervento di riqualificazione permetterà di migliorare l’intero percorso di presa in carico delle persone in trattamento oncologico. Tra le principali novità è prevista la realizzazione di un ambulatorio infermieristico dedicato, collocato all’esterno del day hospital, che consentirà di ottimizzare l’organizzazione delle attività. Sarà inoltre ampliata la sala destinata alle terapie, così da garantire una maggiore distanza tra le postazioni, incrementando il comfort e la privacy dei pazienti durante i trattamenti. Il progetto prevede infine la riqualificazione e l’ampliamento degli spazi dedicati all’accettazione e all’attesa.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Comitato per la Vita per questa straordinaria dimostrazione di vicinanza ai nostri pazienti e al lavoro quotidiano dei professionisti dell’Oncologia – dichiara la direttrice dell’Oncologia Medica, Ilaria Pastina – Grazie a questa generosa donazione potremo offrire ambienti più moderni, confortevoli e funzionali, migliorando ulteriormente la qualità dell’accoglienza e dell’assistenza. Investire negli spazi significa investire anche nel benessere delle persone che affrontano un percorso di cura delicato e spesso lungo”.

“Ci sono più motivi che ci legano da molti anni al reparto di Oncologia Medica – spiega Oreste Mechetti, presidente Comitato per la Vita –. Già oltre 20 anni fa il Comitato si impegnò a prendersi in carico il costo della ristrutturazione del reparto Day Hospital, circa 1.500 mq, che fu riqualificato così come ci appare fino ad oggi. La necessità però di aumentarne gli spazi per le terapie, a fronte di un numero sempre crescente di pazienti, e di migliorarne l’efficienza e la comodità durante le cure, richiede oggi un nuovo intervento di ristrutturazione per il quale ci siamo di nuovo proposti a sostenerne le spese”.

“Un altro motivo che ci lega a questo reparto è il rapporto speciale che abbiamo sempre avuto con la sua dirigenza che nasce fin dai tempi del dottor Algeri, responsabile di reparto e membro per tanti anni del consiglio direttivo del Comitato. Inoltre, durante la dirigenza dei vari direttori di reparto, sono stati messi in atto alcuni programmi di assistenza al paziente oncologico, che tutt’ora sono sempre attivi e importanti, e abbiamo contribuito con donazioni di strumenti diagnostici alla nascita del reparto di Genetica Medica e Biologia Molecolare“.

“I lavori che stanno iniziando si propongono di aumentare la capienza del locale adibito alle chemioterapie. Appena terminati i lavori, con una prossima proposta di donazione, ci prenderemo carico dell’acquisto di nuovi lettini, per aumentare il numero dei pazienti in terapia e in parte per la sostituzione di quelli in dismissione. Un impegno quindi costante negli anni, sempre tenendo conto del rispetto e di una maggiore comodità dei pazienti della nostra provincia”.