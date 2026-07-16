MASSA MARITTIMA – Tre serate dedicate ai grandi capolavori dell’opera italiana, in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana. Dal 3 al 5 agosto torna a Massa Marittima la magia di Lirica in Piazza, storica rassegna che giunge quest’anno alla sua 39ª edizione che trasforma piazza Garibaldi in un grande teatro a cielo aperto, con la Cattedrale di San Cerbone a fare da scenografico sfondo naturale.

Il programma di Lirica in piazza: Verdi e Puccini sotto la Cattedrale di San Cerbone

L’edizione 2026 di Lirica in piazza propone tre capolavori assoluti d: La Traviata di Giuseppe Verdi, lunedì 3 agosto; La Bohème di Giacomo Puccini, martedì 4 agosto; e Il Trovatore di Giuseppe Verdi, mercoledì 5 agosto. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15.

Una formula consolidata e apprezzata da un pubblico che ogni anno raggiunge Massa Marittima, attirato dall’incontro irripetibile tra la grande musica e il fascino senza tempo del centro storico medievale. Lirica in Piazza rappresenta infatti uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell’estate toscana e una delle manifestazioni che maggiormente contribuiscono alla promozione del territorio e della Maremma.

La direzione artistica è affidata al maestro Leonardo Quadrini, mentre la supervisione alla regia è curata da Katia Ricciarelli.

Le novità: gli incontri di luglio e «Una cena da prima fila»

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche gli appuntamenti di avvicinamento all’opera previsti nel mese di luglio, pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta delle opere in programma attraverso momenti divulgativi e di approfondimento, e il ritorno dell’iniziativa “Una cena da prima fila”, che coinvolge le attività di ristorazione del territorio in un percorso che unisce enogastronomia e spettacolo.

Una produzione RTI Musicainsieme e Bucaneve, realizzata con il Comune di Massa Marittima e il sostegno di Unicoop Etruria.

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