GROSSETO – Leggere insieme per riscoprire uno dei grandi protagonisti della letteratura italiana del Novecento, profondamente legato alla Maremma. È questo lo spirito di “Trame in Rete. Le biblioteche leggono Fruttero“, il nuovo progetto di promozione della lettura promosso dalla Rete Grobac, la rete delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata, in occasione del centenario della nascita di Carlo Fruttero.

Scrittore, traduttore, giornalista e raffinato intellettuale, Fruttero ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana. Insieme a Franco Lucentini ha dato vita a uno dei sodalizi letterari più importanti del secondo Novecento, firmando romanzi diventati autentici classici della narrativa italiana. Alla Maremma lo legava un rapporto speciale: la casa di Roccamare, immersa nella pineta tra Castiglione della Pescaia e il mare, è stata per decenni il luogo dove trascorrere lunghi periodi dell’anno, scrivere, ricevere amici e coltivare quel profondo legame con un territorio che ha lasciato tracce nella sua opera e nella sua esperienza umana.

“Il progetto, che vede la Biblioteca ‘Gaetano Badii’ di Massa Marittima capofila per la Rete e realizzato con il supporto dell’Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea – spiega Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete Grobac – nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura attraverso uno degli strumenti oggi più efficaci per avvicinare le persone ai libri: i gruppi di lettura. Diffusi ormai in molte biblioteche italiane, i gruppi di lettura rappresentano comunità di lettori che scelgono di condividere la lettura dello stesso libro e di incontrarsi per discuterne, confrontando idee, emozioni e interpretazioni. La lettura diventa così un’esperienza partecipata, capace di creare relazioni, stimolare il dialogo e rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di cultura e di comunità”.

Saranno i gruppi di lettura già attivi nelle biblioteche della rete a inaugurare questo percorso dedicando i loro prossimi incontri alle opere di Carlo Fruttero. Nelle biblioteche in cui questa esperienza non è ancora presente, “Trame in Rete” offrirà invece l’occasione per costituire nuovi gruppi, coinvolgendo nuovi lettori e rafforzando la rete culturale del territorio.

I partecipanti saranno invitati a confrontarsi con alcune delle opere più significative di Carlo Fruttero e della stagione letteraria che lo vide protagonista insieme a Franco Lucentini. Un itinerario di lettura che consentirà di attraversare alcune delle pagine più originali della narrativa italiana contemporanea, tra ironia, mistero, osservazione della società e raffinata scrittura.

Il progetto sarà accompagnato da un ricco calendario di iniziative aperte al pubblico. Le biblioteche della Rete Grobac ospiteranno incontri, conversazioni dedicate all’opera di Fruttero, mostre bibliografiche e documentarie, a cui si aggiungeranno momenti di approfondimento sul suo rapporto con la Maremma e con Roccamare e perfino una maratona di lettura che coinvolgerà biblioteche, lettori, scuole e cittadini in un grande omaggio collettivo allo scrittore.

Tutte le iniziative rientreranno nel calendario di “Maremma Fruttero”, il progetto del Club Fruttero, promosso dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, partner dell’iniziativa di Grobac, che coordina le celebrazioni del centenario attraverso un programma diffuso di eventi, incontri e attività dedicate alla valorizzazione dell’opera e della figura di Carlo Fruttero, realizzato in collaborazione anche con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Con “Trame in Rete. Le biblioteche leggono Fruttero”, la Rete Grobac conferma il proprio impegno nella promozione della lettura e nella valorizzazione delle biblioteche come presìdi culturali aperti e inclusivi. Un progetto che, partendo dall’opera di uno degli autori più amati del Novecento, vuole far nascere nuovi gruppi di lettura, consolidare quelli già esistenti e offrire ai cittadini un’occasione per incontrarsi intorno ai libri, riscoprendo il piacere della lettura condivisa e il valore della cultura come strumento di partecipazione e crescita della comunità.