ORBETELLO – Ha compiuto 18 anni da pochissimo, ma ha già le idee molto chiare sul valore della solidarietà. Si chiama Giulia Marchini (classe 2006) ed è la prima donatrice ad aver effettuato una donazione in aferesi di piastrine-plasma presso il Centro Trasfusionale di Orbetello.

Il percorso virtuoso è iniziato subito dopo il raggiungimento della maggiore età: dopo aver sostenuto l’idoneità, nel gennaio del 2025 Giulia ha effettuato la sua prima donazione di sangue, continuando poi a donare regolarmente sangue e plasma nel rispetto dei tempi previsti per le donne in età fertile.

La sua è una scelta di famiglia: Giulia ha infatti deciso di seguire le orme del padre, un donatore veterano con oltre 120 donazioni all’attivo tra sangue, plasma e piastrine. Appena maggiorenne, la giovane non ha esitato a presentarsi al Centro Trasfusionale di Orbetello per dare il suo contributo, iscrivendosi contestualmente all’Avis di Orbetello-Costa d’Argento.

La sua donazione rappresenta un momento importante per la struttura sanitaria locale. Come fanno sapere da Avis, da qualche mese, infatti, al Centro trasfusionale di Orbetello è ripresa a buon ritmo la donazione delle piastrine, un elemento salvavita fondamentale per la cura dei pazienti. Le donazioni si tengono nella fascia oraria dalle 10:30 alle 14:00 e, in stretta collaborazione con i medici, sono ripartite le chiamate mirate per invitare i donatori a offrire questo prezioso elemento del sangue.