GAVORRANO – Un superlativo Francesco Di Costa della società Oltraino vince il classico trofeo del Diavolino gara di ciclismo amatoriale Acsi, andata in scena mercoledì pomeriggio al Grilli di Gavorrano. La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia di Grosseto e del Comune di Gavorrano con il sostegno della Banca Tema e Cantina Vini di Maremma. La stessa era anche valida come diciottesima prova del Corri in Provincia.

Poco più di una quarantina di corridori al via con alcuni di livello assoluto. La gara è stata corsa con un clima davvero ostile lo testimonia l’ordine di arrivo con pochissimi atleti arrivati al traguardo posto nei pressi della tomba del Diavolino di Vetulonia. Il tracciato prevedeva due volte il transito per la strada delle strette per un totale di circa 70 chilometri. Un vento caldo che non manca mai da queste parti, ha decimato come detto la carovana dei ciclisti. Poi la fuga buona a circa 25 chilometri dal traguardo. Assieme al vincitore c’era il compagno di squadra Gianni Mainardi, Mario Mengoni, Emanuele Sciamanna, Andrea Bartemucci e Kristian Pomodoro. Quando di comune accordo i sei attaccanti sono arrivati ad avere un massimo di circa due minuti e sembrava che a giovarsi la vittoria fosse decisiva l’ascesa verso Vetulonia, Di Costa e il compagno di squadra Mainardi hanno staccato gli altri arrivando rispettivamente al traguardo primo di Costa e secondo Mainardi.

Dietro al terzo posto un raggiante Mario Mengoni noto nell’ambiente per essere il sindaco di Ronciglione nonché cugino Marco notissimo cantante. “Ringrazio la mia società dell’Oltraino che ci segue giorno dopo giorno nella nostra attività e i miei compagni di squadra Vincenzo Rigirozzo e Gianni Mainardi che sono stati fondamentali per la mia prima vittoria assoluta in Maremma” commenta a fine gara il vincitore, visibilmente provato ma nello tempo felicissimo. Alla fine sono stati premiati i migliori di categoria: Emanuele Sciamanna, Kristian Pomodoro, Mario Mengoni, Gianni Mainardi, Nocciolini Adriano (vincitore anche della seconda fascia) Stefano Ferruzzi, Stefano Cupello e Alberi Fabio.