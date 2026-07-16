GROSSETO – Meno cantieri, più controlli e milioni di veicoli attesi sulle strade italiane. Con l’avvicinarsi dell’esodo estivo, Anas ha presentato il piano “Estate sicura 2026”, che interesserà anche la Toscana e le principali arterie della provincia di Grosseto, dove nelle prossime settimane è previsto un forte incremento del traffico diretto verso le località balneari e turistiche.

Dal 24 luglio al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attualmente attivi sulla rete Anas, con l’obiettivo di rendere più fluida la circolazione durante il periodo di maggiore afflusso.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra il 20 luglio e il 6 settembre sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade di competenza dell’azienda.

Attenzione anche sulla statale Aurelia

Per la provincia di Grosseto il provvedimento riguarda in particolare la statale Aurelia, principale collegamento tra la Toscana meridionale e il Lazio, che ogni estate registra un notevole aumento del traffico verso le spiagge della Maremma, il Monte Argentario, Castiglione della Pescaia, Follonica e la costa dell’Alta Maremma.

La riduzione dei cantieri punta a limitare rallentamenti e code nei giorni di maggiore afflusso, soprattutto nei fine settimana di luglio e agosto, quando si concentrano le partenze e i rientri dei vacanzieri.

Più personale sulle strade

Per gestire il traffico Anas metterà in campo 2.500 operatori tra personale tecnico, addetti all’esercizio e operatori delle sale operative territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, che monitoreranno la viabilità 24 ore su 24.

«La sicurezza stradale non dipende soltanto dalla qualità delle infrastrutture – ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Il primo presidio resta sempre il comportamento degli automobilisti: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni come l’utilizzo del cellulare e non guidare in condizioni psicofisiche non idonee».

Le campagne per una guida sicura

Accanto alla gestione della viabilità proseguono anche le campagne di sensibilizzazione di Anas.

Tra queste torna “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzata insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Polizia di Stato, per ricordare agli automobilisti l’importanza di evitare ogni distrazione al volante.

Proseguono inoltre le iniziative contro l’abbandono degli animali lungo le strade, fenomeno particolarmente frequente nel periodo estivo, e la campagna contro gli incendi provocati dai mozziconi di sigaretta lanciati dai finestrini delle auto.

I consigli prima di partire

Anas invita chi si mette in viaggio a verificare le condizioni della viabilità prima della partenza, programmando gli spostamenti e consultando gli aggiornamenti sul traffico. Tra le raccomandazioni figurano anche il controllo del veicolo, il rispetto dei limiti di velocità, l’uso delle cinture di sicurezza e la massima attenzione alla guida, evitando l’utilizzo del telefono cellulare e qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza propria e degli altri.