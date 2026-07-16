PRINCIPINA A MARE – La crisi climatica e i suoi effetti sempre più evidenti sul territorio costiero, dalla crescente erosione delle spiagge all’aumento delle temperature marine, impongono una riflessione profonda sul futuro delle coste e sulla necessità di mettere in campo strategie condivise di tutela e adattamento.

Da queste considerazioni ha preso le mosse l’incontro “Strategie e prospettive del Comune di Grosseto per la tutela e la sostenibilità del litorale costiero“, che si è svolto questa mattina al Grifomare di Principina a Mare nell’ambito del percorso #AspettandoFestambiente, il ciclo di iniziative che accompagna il territorio verso la 38esima edizione di Festambiente, in programma dal 5 al 9 agosto a Rispescia.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, associazioni ambientaliste e operatori economici, chiamati oggi più che mai a costruire una visione condivisa per il futuro della costa grossetana, uno dei patrimoni naturalistici più preziosi della Toscana.

A partecipare all’incontro sono stati Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente, Erika Vanelli, assessora all’Ambiente del Comune di Grosseto, e Simone Guerrini, presidente della rete di imprese Balneari della Maremma Grossetana e presidente Fiba Confesercenti Toscana.

Nel corso del dibattito è emersa con forza la necessità di affrontare in maniera strutturale le conseguenze della crisi climatica che stanno interessando anche il territorio maremmano, con fenomeni sempre più frequenti e intensi che mettono sotto pressione ecosistemi costieri, attività economiche e comunità locali.

«I cambiamenti climatici non sono più una minaccia futura, ma una realtà con cui stiamo già facendo i conti – ha dichiarato Angelo Gentili. L’innalzamento delle temperature del mare, gli eventi meteorologici estremi, i fenomeni erosivi e la perdita di biodiversità stanno modificando profondamente i nostri territori costieri. È necessario accelerare le politiche di adattamento climatico e investire nella tutela degli ecosistemi, che rappresentano la prima e più efficace barriera naturale contro gli effetti della crisi climatica».

Secondo Gentili, la Maremma può diventare un laboratorio di buone pratiche ambientali, capace di coniugare conservazione del patrimonio naturale e sviluppo sostenibile.

«La sfida – ha proseguito – è costruire un modello che sappia mettere insieme tutela del paesaggio, qualità dell’offerta turistica, economia locale e partecipazione delle comunità. Le coste sono un bene comune e la loro salvaguardia richiede un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e cittadini».

Nel suo intervento, l’assessora all’Ambiente Erika Vanelli ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nella difesa e valorizzazione del litorale grossetano.

«La tutela della costa rappresenta una delle priorità del Comune di Grosseto – ha affermato Vanelli. Le nostre spiagge, le dune e le pinete costituiscono un patrimonio ambientale straordinario che deve essere preservato attraverso azioni concrete e una gestione sempre più sostenibile del territorio. È fondamentale lavorare in sinergia con le associazioni, le categorie economiche e tutti i soggetti coinvolti per costruire risposte efficaci alle nuove sfide ambientali».

L’assessora ha inoltre evidenziato come la sostenibilità rappresenti oggi un elemento imprescindibile anche per il futuro del turismo balneare.

«Proteggere l’ambiente significa anche investire sul futuro del nostro territorio e sulla qualità della vita delle comunità locali. Un litorale sano, resiliente e ben gestito costituisce infatti una risorsa fondamentale dal punto di vista ambientale, sociale ed economico».

«I dati e le riflessioni emersi nel corso dell’incontro di Principina a Mare descrivono una realtà che noi operatori balneari conosciamo purtroppo fin troppo bene – dichiara Simone Guerrini, presidente della Rete di Imprese Balneari della Maremma Grossetana e presidente Fiba Confesercenti Toscana. Chi vive e lavora sulla spiaggia non ha bisogno di leggere i rapporti scientifici per accorgersi degli effetti del cambiamento climatico: siamo in prima linea ogni volta che una mareggiata erode metri di arenile o che un evento estremo mette a rischio le nostre strutture e il lavoro di una vita. Accogliamo quindi con grande favore e senso di responsabilità l’appello alla collaborazione lanciato dall’assessora Erika Vanelli e da Legambiente. La difesa della costa maremmana non può essere affrontata da soli, né contrapponendo tutela ambientale e sviluppo economico».

«Non esiste turismo balneare senza spiagge sane e un ecosistema tutelato. Noi balneari non siamo semplici concessionari del demanio, ma i primi custodi di questo patrimonio. Ogni giorno garantiamo pulizia, sicurezza e presidio di tratti di costa che rappresentano una risorsa fondamentale per il territorio. Oggi, però, questo non basta più. È necessario un salto di qualità condiviso. Servono interventi strutturali e una difesa attiva del litorale, accelerando sui piani di ripascimento e sulla tutela delle dune e delle pinete, attraverso opere di ingegneria naturalistica programmate e costanti».

«Allo stesso tempo, gli imprenditori balneari sono pronti a fare la propria parte investendo in sostenibilità, riduzione della plastica, risparmio idrico ed energetico. Per farlo, però, abbiamo bisogno di un quadro normativo chiaro, tempi certi e meno burocrazia. Per questo proponiamo l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra amministrazioni, associazioni ambientaliste e categorie economiche. Solo attraverso una pianificazione condivisa sarà possibile trovare il giusto equilibrio tra tutela ambientale, competitività delle imprese e sviluppo del territorio. La salvaguardia della nostra costa è una responsabilità collettiva: proteggere l’ambiente significa proteggere il futuro del turismo, dell’economia locale e delle comunità che ogni giorno vivono e lavorano sul nostro litorale».

Nel corso della mattinata si è parlato anche dell’importanza dell’educazione ambientale e del coinvolgimento delle nuove generazioni, temi da sempre centrali nell’attività di Legambiente. Parallelamente alla conferenza stampa, infatti, si è svolto il laboratorio educativo “Giocando si impara“, durante il quale bambini e famiglie hanno potuto partecipare al gioco dell’eco-oca, un’attività pensata per avvicinare i più piccoli ai temi della sostenibilità, della tutela del mare e della biodiversità.

L’incontro di Principina a Mare ha rappresentato così una nuova e significativa tappa del percorso di avvicinamento a Festambiente 2026, confermando il ruolo del festival nazionale di Legambiente come spazio di confronto, partecipazione e proposta sui grandi temi ambientali del nostro tempo.

Dalla difesa delle coste all’adattamento ai cambiamenti climatici, dalla tutela della biodiversità alla promozione di un turismo sostenibile, il messaggio emerso dall’appuntamento è stato chiaro: per affrontare le sfide del futuro occorre costruire una visione condivisa, capace di mettere al centro il territorio e le sue straordinarie risorse naturali, trasformando la sostenibilità in un’opportunità concreta di sviluppo e resilienza per l’intera comunità.

Per informazioni e per scoprire il programma completo: www.festambiente.it.