GROSSETO – Il costo della vita a continua a crescere anche in città. La vera spaccatura si nota guardando nel dettaglio i singoli settori: se da una parte le spese fisse per la casa e per i servizi assicurativi toccano maggiormente i portafogli, dall’altra godersi una cena fuori o un soggiorno costerebbe (leggermente) meno rispetto a un anno fa.

È quanto emerge dai dati definitivi sull’Indice dei prezzi al consumo (Nic) diffusi dall’Ufficio statistica del Comune di Grosseto per il mese di giugno 2026. Il dato generale parla chiaro: in un anno, la variazione tendenziale (ovvero rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) segna un +2,2%. Un rincaro generalizzato, ma che nasconde al suo interno dinamiche molto diverse.

I maggiori rincari: volano assicurazioni, servizi finanziari e spese per la casa

A trainare la crescita dei prezzi non è tanto il carrello della spesa, quanto i servizi e le utenze. Il record assoluto degli aumenti spetta ai servizi finanziari e assicurativi, che in dodici mesi hanno registrato un’impennata del +9,6%.

Un altro colpo durissimo per i bilanci familiari arriva dalla voce “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili”: mantenere una casa costa oggi il +6,4% in più rispetto a giugno dell’anno scorso. Aumenti significativi si registrano anche nel settore dell’Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari (+4,1%) e nei Trasporti (+3,7%).

Per quanto riguarda i beni di prima necessità, i rincari si fanno sentire, ma sembrerebbe in misura più contenuta rispetto alle bollette. I prodotti alimentari e le bevande analcoliche segnano un +2,5% su base annua, in linea con l’andamento di bevande alcoliche e tabacchi (+2,4%) e degli arredamenti e apparecchi per la casa (+2,3%). Aumenta anche il costo del tempo libero: la voce “ricreazione, sport e cultura” fa registrare un +1,9%. Rialzi marginali, invece, per sanità e abbigliamento e calzature, entrambi fermi al +0,4% in dodici mesi.

Le sorprese: cosa costa meno rispetto a un anno fa

Il dato che più incuriosisce nel report di giugno 2026 è il netto calo di alcuni settori cruciali per l’economia locale. In netta controtendenza rispetto all’inflazione generale, la voce “servizi di ristoranti e servizi di alloggio” ha visto i prezzi calare del -2,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Una notizia sicuramente interessante per i cittadini e per i turisti in vista della stagione estiva.

Tra le voci con il segno meno si segnalano anche nel settore “informazione e comunicazione“, con un calo del -1,4%, e i Servizi di istruzione, che registrano una lieve flessione del -0,2%.

Insomma, nella forbice di un rincaro diffuso che comprende gran parte di tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini, le voci che pesano di più riguardano i costi di aspetti più difficilmente eludibili: ovvero tutto quello che riguarda l’abitare, il carrello della spesa e le assicurazioni.