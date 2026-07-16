RIMINI – Un bottino ricchissimo di titoli, podi e finali. Ai Campionati italiani di danza sportiva, andati in scena a Rimini, gli atleti della scuola di ballo Lady Francesca sono stati protagonisti in tutte le discipline, dalle danze standard al settore caraibico, dove sono arrivate ben 14 medaglie d’oro, fino all’hip hop.

Danze standard: un titolo di vice campioni italiani e tanti podi

Nelle danze standard ottimi risultati per le coppie in gara. Silvio Nanni e Paola Corridori conquistano il titolo di vice campioni italiani di ballo da sala nella 61-64 B1, oltre al sesto posto nelle danze standard di categoria. Terzo gradino del podio per Riccardo Biondi ed Elisabetta Corti nella 55-60 B3, mentre Christian Viktor Leoni e Loredana Chelli chiudono al quarto posto nella 45-54 classe A e al quinto nella Super coppa A e As open.

Quarti di finale ai Campionati italiani di danza per Fabrizio Falcini e Maria Grazia Lucantoni nella 70-74 B2 e per Leonardo Aluigi e Laura Pallari nella 19-34 B, con una nota di colore: la coppia in questa competizione ha ballato “in tre”, visto che Pallari è in dolce attesa. Tredicesimo posto per Pier Luigi Grandini e Denise Baricci nella B 19-34 e settimo posto per Luca Marchetti ed Ennia Nucciotti nella 61-64 B2, che centrano anche i quarti di finale nelle danze standard.

Settore caraibico: 14 medaglie d’oro e una raffica di titoli italiani

È dal settore caraibico che arrivano le soddisfazioni più grandi, con 14 medaglie d’oro portate a casa. Denise Baricci si laurea campionessa italiana vincendo show case salsa, bachata e merengue, oltre a salsa shine, merengue shine e bachata shine nella 19-27 classe A; con Pier Luigi Grandini vince anche il duo mix over 16 classe A.

Leonardo Aluigi è campione italiano di show case merengue e vice campione italiano di merengue shine e caribbean show, con in più il quarto posto nello show case bachata e il settimo in salsa e bachata shine, classe A. Titolo tricolore anche per Andrea Marcocci e Carla Bonsanti, campioni italiani nella 55-60 di salsa cuban style e bachata, classe C, e per la giovanissima Arianna Sechi, campionessa italiana di salsa, merengue e bachata shine nella 14-15 B.

Tra gli altri risultati ai Campionati italiani di danza: quinto posto per Virginia Valocchia nello show case bachata 19-27 classe C, con la semifinale in salsa e bachata shine; ottavo posto per Elena Brogioni nello show case bachata su 80 atlete in gara; per Chiara Santese quarto posto nello show case bachata su 29 partecipanti, ottavo in bachata e salsa shine nella 16-18 C e nono nello show case su 22; Jennifer Raimondo chiude ottava nello show case salsa 19-34 classe A e centra i quarti di finale in salsa shine.

Hip hop: bene i giovani, esordio per Tyler

Buone notizie anche dal settore hip hop. Noemi è settima classificata nella street dance show over 17 classe U e tredicesima nell’hip hop over 17 classe As, alla sua prima gara in classe internazionale, risultato replicato anche nel duo. Linda accede ai quarti di finale nell’hip hop 13-14 classe B, mentre Tyler, al suo primo campionato, chiude quarantesimo su 80 atleti nell’hip hop 10-12 anni classe C.