FOLLONICA. Non è la prima volta che accade, già sabato scorso si era verificato un blackout e anche pochi minuti fa la corrente elettrica è saltata a Senzuno e in particolare in via della Repubblica, la via principale del quartiere.

I residenti lamentano una situazione che mette in difficoltà anche gli esercizi commerciali e le attività che lavorano molto in questo periodo con i turisti.

Come detto la situazione va avanti da tempo e si attende un intervento dei gestori della rete elettrica per una soluzione definitiva in tempi brevi.