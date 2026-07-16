GROSSETO – Prosegue la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno racconta e valorizza le eccellenze del territorio attraverso le preferenze espresse direttamente dai lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è realizzata con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

Con il passare delle settimane continuano ad arrivare centinaia di segnalazioni da tutta la provincia e le classifiche iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. In alcune categorie i primi posti si consolidano, mentre in altre la sfida resta ancora apertissima. Le graduatorie pubblicate rappresentano una fotografia provvisoria delle nomination raccolte fino a questo momento e potranno cambiare con il proseguimento della prima fase del contest.

Per la categoria Ambulanti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma al comando Banco di Beppino di Grosseto, in via Ximenes, con 9 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle si mantiene Dal Troglio di Paganico, che conserva la seconda posizione con 3 nomination. Completa la graduatoria Da Antonio, presente nel parcheggio di piazza De Barberi a Grosseto, con 1 nomination. La categoria continua a raccogliere le preferenze dei lettori e, come per tutte le classifiche del contest, i risultati sono ancora provvisori e potranno cambiare con l’arrivo di nuove nomination prima della chiusura della prima fase.

Per la categoria Barbieri e parrucchieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi ulteriormente il primato di Ricci e Capricci di Ribolla, che sale a 29 nomination e consolida la propria leadership. Alle sue spalle si conferma un triplo ex aequo a quota 3 nomination tra Da Faido di Porto Santo Stefano, Un Diavolo Per Capello di Bagno di Gavorrano e Mrfrank Barbershop di Grosseto. Sale invece a 2 nomination Taglio Da Matti di Grosseto, raggiungendo Barber Shop Da Gian Luca, anch’esso di Grosseto. Con 1 nomination figurano infine Hair Color di Criscuolo Elisabetta di Grosseto e Barbiere Da Franco di via Roma, a Grosseto. La graduatoria continua a delinearsi grazie alle segnalazioni dei lettori, ma resta ancora provvisoria e aperta a possibili cambiamenti fino alla conclusione della fase delle nomination.

Per la categoria Centri estetici, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma al vertice Mariana Grec di Grosseto con 61 nomination, mantenendo un ampio margine sulle inseguitrici. In seconda posizione cresce Bbeauty di Grosseto, che sale a 33 nomination, mentre Aqua Spa Concept di Grosseto consolida il terzo posto con 5 nomination. Seguono Beauty di Grosseto con 3 nomination e Da Shopie e Vitality Space, entrambe di Grosseto, con 2 nomination ciascuna. Con 1 nomination figurano inoltre Virginia Professional Beauty, Estetista Il Bello delle Donne e La Beauté, tutte attività di Grosseto. La categoria continua a raccogliere numerose segnalazioni da parte dei lettori e presenta una classifica sempre più definita, pur restando ancora provvisoria e aperta a ulteriori sviluppi fino alla chiusura della fase delle nomination.

Per la categoria Fornai e pasticcieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma al primo posto Forno dei Papi di Bagnore con 3 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. In seconda posizione si mantiene Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano con 2 nomination, mentre con 1 nomination ciascuno figurano La Bottega del Pane di Orbetello e Pasticceria Petrai di Massa Marittima. La graduatoria continua a raccogliere nuove preferenze da parte dei lettori e, come per tutte le categorie del contest, resta ancora provvisoria e potrà cambiare con il proseguimento della fase delle nomination.

Per la categoria Gelaterie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma saldamente al comando Il Tropico di Grosseto con 176 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle si mantiene La Mandragola di Pitigliano con 70 nomination, mentre Gelateria Arlekkino di Grosseto conserva il terzo posto con 55 nomination. Segue De’ Lilli di Castiglione della Pescaia con 40 nomination. Più distanziato Orso Bianco di Castiglione della Pescaia con 4 nomination, mentre Toko di Porto Santo Stefano, Papeete di Grosseto in via dei Mille e Cremeria Corradini di Castiglione della Pescaia raccolgono 2 nomination ciascuno. Con 1 nomination figurano inoltre Sogni Golosi di Follonica, Gusto Capalbio di Capalbio Scalo, Zen di Marina di Scarlino, La Chiccheria di Marina di Grosseto e Bar Centrale di Massa Marittima. La categoria continua a essere una delle più partecipate del contest e presenta una classifica ormai ben delineata, pur restando ancora provvisoria e aperta a ulteriori sviluppi fino alla conclusione della fase delle nomination.

Per la categoria Pizzerie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi ulteriormente il primato di Al Castello di Montemassi, che sale a 129 nomination e mantiene la leadership della graduatoria. In seconda posizione si conferma Alla Pala Magica di Gavorrano con 97 nomination, mentre Pizzeria L’Angolo di Corrado di Grosseto conserva il terzo posto con 18 nomination. Entra con forza nelle posizioni di vertice Pizza e Non Solo di Principina a Mare, che raggiunge quota 13 nomination, seguita da Zero Distanze del Puntone con 9. Three Stars di Orbetello raccoglie 3 nomination, mentre con 1 nomination ciascuna figurano La Limonaia di Follonica, Trattoria La Posta di Catabbio, Pizzeria Via Vai di Grosseto, Ristorock in località Le Sugherine, Pizzeria Atuttapansa di Follonica, Beccapizza di Grosseto, My Food La Longevia di Grosseto, Pic Nic di Castiglione della Pescaia, Il Mobilino di Gorarella e Il Frantoio di Sticciano. La categoria si conferma una delle più combattute e partecipate del contest e, pur mostrando una classifica sempre più definita, resta ancora provvisoria e aperta a nuove nomination da parte dei lettori.

Per la categoria Ristoranti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi ulteriormente al vertice Al Castello di Montemassi, che raggiunge quota 131 nomination e mantiene un ampio margine sulla concorrenza. In seconda posizione si conferma Trattoria Maremmabona di Roselle con 40 nomination, seguita da Ristoro Da Poldo di Grosseto, in via Amiata 1, con 31. Sale invece a 18 nomination Non Solo Ciccia di Principina a Mare, che entra nelle posizioni di vertice della graduatoria. Seguono Il Bisbetico di Ribolla con 13 nomination, Skipper Beach di Castiglione della Pescaia e Il Balugano di Scarlino con 11, Il Localino di Scarlino con 9, Borgo Pesca con 9 e Sopra Lo Skipper di Castiglione della Pescaia con 7 nomination. Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee sale a 5 nomination, mentre Ristorante Lo Sfizio di Porto Santo Stefano ne raccoglie 4 e Ristorante La Parolaccia di Roselle 3. La categoria si conferma una delle più partecipate del contest e presenta una classifica sempre più definita, pur restando ancora provvisoria e aperta a ulteriori sviluppi fino alla conclusione della fase delle nomination.

Per la categoria Stabilimenti balneari, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi ulteriormente il primato di Il Balugano del Puntone, che sale a 21 nomination e consolida la propria leadership. In seconda posizione cresce Bagno Cerboli di Follonica, in località Prato Ranieri, che raggiunge quota 3 nomination. Segue Bagno La Bussola di Marina di Grosseto con 2 nomination. Con 1 nomination ciascuno figurano Le Dune di Principina a Mare, Skipper di Castiglione della Pescaia, Bagno Tirseno di Fonteblanda, Bagno Bertini di Marina di Grosseto, Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia, Lido Savoia Cavalleria di Marina di Grosseto, Kursaal di Marina di Grosseto, Bagno Dlf di Marina di Grosseto, Mamaibeach di Scarlino, Il Tramonto della Giannella, Bagno Gabry di Marina di Grosseto, Cral Le Poste di Marina di Grosseto, Mio e Tuo di Marina di Grosseto, Bagno La Vela di Castiglione della Pescaia e O Cugì di Monte Argentario. La categoria continua a raccogliere nuove segnalazioni da parte dei lettori e, pur presentando un leader ormai ben definito, resta ancora provvisoria e aperta a ulteriori cambiamenti fino alla conclusione della fase delle nomination.

Come funziona il contest

Anche quest’anno il contest si svilupperà in due fasi. La prima fase, quella delle nomination, resterà attiva fino al 31 luglio. I lettori potranno indicare liberamente i propri preferiti nelle varie categorie attraverso il modulo Google disponibile in fondo a questo articolo.

Dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12 si svolgerà la seconda fase, quella delle finali.

Le attività che avranno ricevuto più segnalazioni nella fase iniziale si sfideranno attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net e, per ogni categoria, sarà proclamata l’attività vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Il riconoscimento sarà poi consegnato durante uno degli eventi pubblici organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Per assicurarti subito la possibilità di votare nella fase finale iscriviti gratuitamente al nostro canale WhatsApp cliccando qui:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

Il 1° settembre saranno infine proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

L’obiettivo di BEST in Maremma resta quello di raccontare il territorio attraverso le preferenze dei lettori, mettendo in evidenza le realtà che, per qualità, servizio, professionalità o legame con il pubblico, riescono a distinguersi nel panorama maremmano.

Le categorie di BEST in Maremma 2026

Saranno otto le categorie protagoniste dell’edizione 2026:

I migliori ristoranti

Le migliori pizzerie

Le migliori gelaterie

I migliori fornai e pasticcieri

I migliori barbieri e parrucchieri

I migliori centri estetici

I migliori ambulanti (banchi del mercato)

(banchi del mercato) I migliori stabilimenti balneari

La novità del 2026: premio per tutti i finalisti

La novità dell’edizione 2026 riguarda proprio i finalisti: tutte le 40 attività che accederanno alla fase finale del contest riceveranno un omaggio speciale da parte de IlGiunco.net.

Ogni finalista avrà infatti diritto a uno sconto del 30% da utilizzare su tutti i prodotti pubblicitari del nostro quotidiano.

Un appuntamento sempre più seguito in Maremma

Negli anni BEST in Maremma ha raccolto migliaia di voti e segnalazioni, diventando un appuntamento molto seguito sia dai lettori sia dalle attività coinvolte. Anche per questa settima edizione sarà quindi fondamentale la partecipazione del pubblico, chiamato ancora una volta a indicare le eccellenze del territorio.

I volantini “gratis” per tutte le attività

Le attività che vorranno promuovere la propria partecipazione potranno inoltre ritirare volantini dedicati al contest da utilizzare per invitare clienti e pubblico a votare.

Come partecipare

Per partecipare basta compilare il modulo qui sotto inserendo le proprie preferenze nelle varie categorie.