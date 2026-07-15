SCARLINO – È stata presentata ufficialmente Mowibike, la nuova applicazione dedicata alla rete sentieristica e ai servizi collegati al mondo della bicicletta nei territori di Scarlino e Castiglione della Pescaia.

L’app nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Turistico Maremma Experience e l’associazione Scarlino Outdoor, con il sostegno e la partecipazione delle amministrazioni comunali dei due territori, che da anni condividono strategie e investimenti per lo sviluppo della sentieristica e del prodotto turistico legato al cicloturismo.

Mowibike rappresenta un importante tassello nel percorso di crescita dell’offerta bike della Maremma. La piattaforma è stata sviluppata per fornire informazioni aggiornate sulla rete dei percorsi, sullo stato della sentieristica e su tutti i servizi dedicati ai ciclisti, diventando uno strumento utile sia per i visitatori sia per gli operatori turistici impegnati nell’accoglienza.

L’applicazione consentirà infatti di consultare percorsi, punti di interesse, servizi, informazioni sull’ospitalità e contenuti costantemente aggiornati, contribuendo a migliorare l’esperienza degli utenti e a valorizzare l’intero sistema turistico territoriale.

«Il Consorzio lavora da oltre dieci anni sullo sviluppo e sulla formazione legata al cicloturismo, un settore in continua crescita nel quale gli operatori stanno investendo sempre di più in maniera coordinata e condivisa» – dichiara Enzo Riemma, presidente del Consorzio Turistico Maremma Experience. «Questa nuova app ci permette di fornire informazioni precise e aggiornate non solo sullo stato della sentieristica, ma anche sull’accoglienza e sui servizi presenti sul territorio. Uno strumento concreto che migliora la fruibilità della destinazione e rafforza il lavoro svolto dagli operatori turistici».

Grande soddisfazione viene espressa anche da Paolo Biagiotti, presidente dell’associazione Scarlino Outdoor. «Grazie alla collaborazione tra la nostra associazione e il Consorzio siamo riusciti a sviluppare un progetto di altissima qualità. Mowibike rappresenta una delle applicazioni più complete e funzionali nel panorama delle destinazioni bike nazionali e internazionali. Grazie ai rapporti costruiti negli anni con gli sviluppatori del Paganella Bike Park abbiamo potuto realizzare uno strumento innovativo e all’avanguardia. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto e della collaborazione costruita con operatori, associazioni e istituzioni del territorio».

«Desidero fare i complimenti all’associazione Scarlino Outdoor e al Consorzio Maremma Experience per il lavoro svolto e per la collaborazione costruita negli anni» – afferma Silvia Travison, Aassessore al Turismo del Comune di Scarlino. «Con passione, professionalità e impegno sono riusciti a concretizzare uno strumento che mancava al nostro territorio. L’investimento dell’amministrazione comunale sul cicloturismo non potrebbe raggiungere gli stessi risultati senza il prezioso contributo delle associazioni e degli operatori turistici».

Sulla stessa linea anche Susanna Lorenzini, assessore al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia: «Con il Consorzio lavoriamo da diversi anni per consolidare e rafforzare il posizionamento di Castiglione della Pescaia come destinazione bike friendly. Ogni miglioramento rappresenta una grande opportunità per il territorio. La visione condivisa tra amministrazioni, operatori e associazioni supera i confini comunali e questa nuova applicazione ne rappresenta una concreta dimostrazione.»

La nascita di Mowibike conferma la volontà di Scarlino e Castiglione della Pescaia di continuare a investire nel cicloturismo come leva strategica per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

La nuova applicazione si inserisce in un percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato alla realizzazione di infrastrutture, servizi e iniziative dedicate agli appassionati della bicicletta, contribuendo a rendere la Maremma una delle destinazioni outdoor più apprezzate a livello nazionale.

Mowibike sarà uno strumento capace di mettere in rete sentieri, operatori, servizi e punti di interesse, offrendo ai visitatori un’esperienza sempre più completa, accessibile e coinvolgente.

Il Consorzio Turistico Maremma Experience e l’associazione Scarlino Outdoor confermano la volontà di proseguire la collaborazione anche oltre il progetto Mowibike, sviluppando nuove iniziative condivise per la promozione del territorio e il rafforzamento dell’offerta cicloturistica e outdoor.

L’app rappresenta infatti un importante punto di partenza di un percorso comune che guarda al futuro. Per favorirne la diffusione, saranno inoltre distribuiti a tutte le strutture ricettive di Scarlino e Castiglione della Pescaia volantini con Qr Code dedicati, che consentiranno ai visitatori di scaricare facilmente Mowibike e accedere ai servizi e alle informazioni del territorio.