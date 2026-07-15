GROSSETO – Tre giorni di boxe a Francoforte al Torneo internazionale Boxing Brandeburg Cup dove nella squadra femminile Under 19 la grossetana Rachele Perna rappresentava l’Italia nella categoria kg. 60. Nel primo incontro l’allieva di Raffaele D’Amico, dopo una partenza in sordina, dalla seconda ripresa è andata in crescendo superando ai punti la rappresentante di casa Xenia Scharapinski.
Il giorno successivo ancora braccia alzate per la pugilessa della Fight Gym, che ha vinto contro l’ucraina Polina Kovera e concluso con la conquista dell’oro a spese dell’altra ucraina Anna Kolotuzka, dominata brillantemente in tutte le riprese.
Entusiasmo da parte del presidente Amedeo Raffi per questo prestigioso oro, che premia i sacrifici di questa giovane ragazza studente del Commerciale sportivo Fossombroni, che riesce ad abbinare gli impegni scolastici con lo sport che la vedono impegnata tutto l’anno con le presenze in nazionale.