GROSSETO – Intervento di soccorso questa mattina, 15 luglio, intorno alle 9 in via Scansanese a Grosseto. Dalle prime informazioni l’allarme sarebbe scattato dopo che una minore, sola in casa, non rispondeva alle chiamate dei familiari.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 9, facendo temere che alla giovane potesse essere accaduto qualcosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due mezzi, una pattuglia della Polizia di Stato, l’automedica e un’ambulanza della Misericordia.

I soccorritori hanno effettuato le verifiche necessarie per accedere all’abitazione e accertare la situazione. Fortunatamente, al termine dei controlli, la ragazza è stata trovata in buone condizioni di salute.

L’intervento si è quindi concluso con un esito positivo, permettendo ai familiari di tirare un sospiro di sollievo.