FOLLONICA – Un’alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata questa mattina per un incendio a Follonica. A bruciare, nella zona di Senzuno, due auto parcheggiate subito dopo il ponte della Gora, davanti al circolo Cala Violina.

La colonna di fumo visibile a chilometri

Una delle auto ha preso fuoco e l’altra, che era parcheggiata vicina, è bruciata di conseguenza. Le fiamme hanno avvolto rapidamente i due veicoli, sprigionando un’alta colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, che ha destato preoccupazione tra residenti e passanti.

Incendio a Follonica: strada chiusa per le operazioni di spegnimento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, e la Polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

Al momento non si conoscono le cause del rogo, che sono in corso di accertamento.

Notizia in aggiornamento