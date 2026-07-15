CINIGIANO – Si è conclusa domenica 12 luglio, con il bellissimo concerto di Irene Fornaciari & The Groove Aviators al Castello di Porrona, la seconda edizione del Cinigiano Blues Festival, registrando un successo straordinario di pubblico e critica.
Nata da un’iniziativa del vicesindaco Giuseppe Oliveri e fortemente sostenuta dall’Amministrazione comunale di Cinigiano guidata dal sindaco Luciano Monaci, la manifestazione nasce dal desiderio di promuovere il territorio in modo nuovo e coinvolgente, sfruttando l’energia della musica blues e delle sue contaminazioni.
A differenza dei tradizionali eventi estivi, il Cinigiano blues festival si differenzia per una programmazione che copre l’intero arco dell’anno. La rassegna si sviluppa infatti attraverso tre momenti chiave:
- la sessione invernale ospitata dal Teatro Comunale di Cinigiano,
- il contest primaverile per band emergenti
- il gran finale estivo nella prestigiosa cornice del borgo medievale di Castel Porrona.
«In questa seconda edizione abbiamo mantenuto un alto livello con artisti di fama internazionale – dichiara il direttore artistico Luigi Genise – sul palco si sono esibite band come Michele Biondi, Giuseppe Scarpato Power Trio e Irene Fornaciari & The Groove Aviators. Il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare dei concerti, ma costruire nel tempo un appuntamento riconoscibile e prestigioso, capace di attrarre pubblico, musicisti e operatori del settore da tutta Italia e dall’estero».
«La musica, che ha radici antiche nel nostro territorio, ha il potere di emozionare, unire le persone e creare spazi di condivisione – afferma il sindaco Monaci – Abbiamo scommesso su questo evento perché crediamo nella cultura come volano per il turismo. Insieme ad altri progetti strategici, come la residenza per artisti a Monticello Amiata, con la collaborazione del Ministero della Cultura Austriaco, puntiamo a promuovere l’unicità del nostro patrimonio paesaggistico, l’eccellenza delle nostre produzioni tipiche e l’intero territorio. Desidero esprimere un sentito ringraziamento agli spettatori e a tutti coloro che hanno permesso il successo della manifestazione: artisti, tecnici, uffici comunali, espositori, associazioni, volontari, partner e sponsor».