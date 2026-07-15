CINIGIANO – Si è conclusa domenica 12 luglio, con il bellissimo concerto di Irene Fornaciari & The Groove Aviators al Castello di Porrona, la seconda edizione del Cinigiano Blues Festival, registrando un successo straordinario di pubblico e critica.

Nata da un’iniziativa del vicesindaco Giuseppe Oliveri e fortemente sostenuta dall’Amministrazione comunale di Cinigiano guidata dal sindaco Luciano Monaci, la manifestazione nasce dal desiderio di promuovere il territorio in modo nuovo e coinvolgente, sfruttando l’energia della musica blues e delle sue contaminazioni.

A differenza dei tradizionali eventi estivi, il Cinigiano blues festival si differenzia per una programmazione che copre l’intero arco dell’anno. La rassegna si sviluppa infatti attraverso tre momenti chiave:

la sessione invernale ospitata dal Teatro Comunale di Cinigiano,

il contest primaverile per band emergenti

il gran finale estivo nella prestigiosa cornice del borgo medievale di Castel Porrona.

«In questa seconda edizione abbiamo mantenuto un alto livello con artisti di fama internazionale – dichiara il direttore artistico Luigi Genise – sul palco si sono esibite band come Michele Biondi, Giuseppe Scarpato Power Trio e Irene Fornaciari & The Groove Aviators. Il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare dei concerti, ma costruire nel tempo un appuntamento riconoscibile e prestigioso, capace di attrarre pubblico, musicisti e operatori del settore da tutta Italia e dall’estero».

«La musica, che ha radici antiche nel nostro territorio, ha il potere di emozionare, unire le persone e creare spazi di condivisione – afferma il sindaco Monaci – Abbiamo scommesso su questo evento perché crediamo nella cultura come volano per il turismo. Insieme ad altri progetti strategici, come la residenza per artisti a Monticello Amiata, con la collaborazione del Ministero della Cultura Austriaco, puntiamo a promuovere l’unicità del nostro patrimonio paesaggistico, l’eccellenza delle nostre produzioni tipiche e l’intero territorio. Desidero esprimere un sentito ringraziamento agli spettatori e a tutti coloro che hanno permesso il successo della manifestazione: artisti, tecnici, uffici comunali, espositori, associazioni, volontari, partner e sponsor».