ORBETELLO – Un’articolata frode in danno all’Unione europea sui fondi destinati alla mobilità sostenibile nei comuni della Costa d’Argento. Nei giorni scorsi, al termine delle investigazioni dei finanzieri della Compagnia di Orbetello, è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di sei persone, indagate a vario titolo per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, tentata truffa e malversazione.

Il progetto Life: battelli elettrici mai entrati in funzione

L’indagine, svolta sotto il coordinamento della Procura europea (Eppo – European public prosecutor’s office) – ufficio di Bologna, ha riguardato il programma di finanziamento comunitario Life della Commissione europea, finalizzato a sostenere la mobilità sostenibile e integrata, basata sull’utilizzo di veicoli elettrici (biciclette, scooter, autovetture e imbarcazioni), nei tre comuni della Costa d’Argento: Isola del Giglio, Monte Argentario e Orbetello.

Il progetto comprendeva anche la navigazione nella laguna di Orbetello mediante battelli elettrici appositamente realizzati, mai entrati in funzione perché rimasti meri prototipi privi di omologazione alla navigazione.

L’iniziativa progettuale era stata autorizzata attraverso una convenzione di “sovvenzione diretta” tra l’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, ente erogatore, e il beneficiario incaricato del coordinamento, ossia un centro di ricerca di un noto dipartimento di studi, rappresentante anche per gli altri beneficiari associati.

Mezzi abbandonati e il 70% dei fondi speso per il personale

Gli accertamenti condotti, tra i quali l’esecuzione di molteplici perquisizioni in diverse regioni italiane delegate dall’autorità giudiziaria e la successiva analisi della documentazione sequestrata, hanno consentito di riscontrare che i mezzi realizzati o acquistati con i fondi comunitari versavano in stato di completo abbandono. È stato inoltre appurato che circa il 70% dei fondi è stato imputato a spese per il personale, tra le quali anche “soggiorni” in località turistiche.

In diversi casi, poi, anziché sviluppare un reale progetto di mobilità sostenibile, i responsabili affidavano commesse a società a loro riconducibili, che fatturavano “attività di consulenza” in modo da incrementare i costi del progetto e percepire illecitamente i finanziamenti.

Bloccati 852mila euro, avviato il recupero di quasi 2 milioni

L’attività investigativa ha permesso di bloccare l’erogazione di 852.549 euro relativi all’ultima tranche del finanziamento, di importo complessivamente pari a 2.841.430 euro, e di avviare la procedura per il recupero dei contributi già erogati dall’Unione europea, pari a 1.989.281 euro.

Tra gli indagati figurano due soggetti deputati alla gestione del progetto, tre amministratori e un dipendente di tre società beneficiarie.

L’operazione conferma l’attenzione e l’impegno della Guardia di finanza a tutela degli interessi economico-finanziari dell’Unione europea, nella consapevolezza che l’illecita apprensione di risorse destinate agli investimenti frena lo sviluppo del Paese, e l’efficacia della collaborazione con la Procura europea.