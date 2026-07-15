FOLLONICA – Danneggiamenti alla stazione nella notte: un gruppo di giovani ha divelto la cancellata del cantiere in corso nel piazzale della stazione ferroviaria di Follonica. Secondo le testimonianze raccolte, i fatti sono avvenuti all’una circa, nei pressi della fermata degli autobus diretti verso le discoteche della zona.

I ragazzi, stando ai racconti dei residenti, non si sarebbero limitati alla cancellata: gli atti vandalici avrebbero riguardato anche le transenne e i cartelli che segnalano i lavori nel piazzale. Il gruppo si sarebbe poi allontanato, proseguendo lungo la strada e causando, con ogni probabilità, ulteriori danni.

La ricostruzione dei testimoni

A intervenire per primi sarebbero stati i gestori di un bar della zona, che avrebbero allontanato i giovani. Tuttavia, secondo quanto riferito da chi abita nei dintorni, i danneggiamenti alla stazione non rappresenterebbero un caso isolato: il martedì e il venerdì, in particolare, l’area sarebbe teatro di schiamazzi e disturbi che si protraggono fino a tarda notte. I gruppi di ragazzi, inoltre, tornerebbero a radunarsi nel piazzale verso le 5, al rientro dalle discoteche.

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Danneggiamenti alla stazione: i danni al cantiere

Il cantiere interessato è quello dei lavori di riqualificazione in corso in piazza della stazione. Le recinzioni e la segnaletica hanno la funzione di proteggere l’area di lavoro e di garantire la sicurezza dei passanti: gli atti vandalici, oltre al danno economico, espongono quindi a rischi chiunque attraversi il piazzale. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.