GROSSETO – «Caro cedro, hai preso un grande spavento, ma forse ti abbiamo salvato la corteccia» così, con un cartello ironico, il comitato alberi di via lago di Varano celebra il mancato abbattimento del cedro del Libano che doveva essere abbattuto per far posto ai lavori di costruzione della piscina all’aperto. Un lettore, Lorenzo Carlesso, che ha inviato alle redazioni una foto della pianta e un testo dal tono poetico, in cui immagina un vero e proprio dialogo con il cedro scampato al taglio.

Il «Wood Wide Web» e il dialogo immaginario con il cedro

Nella sua lettera Carlesso parte da una suggestione scientifica: «Gli scienziati studiosi delle piante affermano che gli alberi “parlano” tra loro mediante una rete sotterranea di funghi scambiandosi segnali chimici ed elettrici per un mutuo aiuto (Wood Wide Web). Pertanto, ho provato ad impostare un ipotetico dialogo con il cedro della foto».

E il cedro, agli occhi del suo interlocutore umano, sembra rinato: «A me sembra che in questi giorni sia più bello, più splendente, che sorrida per lo scampato “albericidio” programmato dagli umani – scrive –. Certo il taglio dei pini già effettuato lo ha rattristato, e pensa anche al prossimo pino che verrà decapitato, gli dispiace! Comunque vuol pensare al futuro, alla sua vita assieme all’amico leccio che vivrà al suo fianco in amicizia ed armonia e magari forse anche a quel cipresso cicciotto lì vicino».

Il grazie ai residenti e al Comune

La lettera si chiude con un ringraziamento, sempre affidato alla voce immaginaria dell’albero: «Mi è sembrato di sentirlo ringraziare gli amici di via Lago di Varano, Lago di Mezzano e gli altri della città per la loro solidarietà, ma anche l’apparato tecnico dell’Amministrazione comunale perché ha modificato l’attuazione del progetto della piscina per consentirgli una lunga vita. Lo si udiva appena appena cantare allegramente per aver salvato la sua “corteccia”».