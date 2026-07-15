GROSSETO – Le conseguenze dell’ondata record di caldo che sta investendo la Toscana sono ben visibili anche in agricoltura. La produzione di latte fresco, cuore pulsante del piccolo caseificio di un’azienda locale presa a campione da Coldiretti Toscana, si è ridotta quasi del 30% con una perdita giornaliera di oltre 100 litri.

Le venti vacche da latte presenti sono costantemente sottoposte a stress da caldo. Mangiano meno e di conseguenza producono meno latte. E meno latte significa produrre meno formaggi nonostante le mille precauzioni per alleviare il loro disagio.

Una situazione non diversa negli allevamenti ovini. Una panoramica che mostra gli effetti diretti e tangibili dei cambiamenti climatici sulla filiera zootecnica e sulla disponibilità di prodotti agricoli sulle tavole dei consumatori.

A raccontarlo è Coldiretti Toscana che stima tra il 20% ed il 30% la minor produzione di latte insieme ad una marcata diminuzione dell’accrescimento per gli animali da carne. Un quadro confermato dall’Associazione regionale allevatori che ha eletto negli scorsi giorni il suo nuovo Presidente, l’allevatore della Valdinievole, Paolo Giorgi.

In Toscana sono un migliaio gli allevamenti da latte tra bovini e ovini, un comparto che rappresenta una componente essenziale dell’agricoltura regionale che vale da solo oltre 500 milioni di euro. «Le ondate di calore stanno mettendo sotto pressione un comparto già alle prese con costi elevati e margini sempre più ridotti – spiega Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana – Gli allevatori stanno facendo di tutto per garantire il benessere animale e la continuità produttiva anche grazie alle risorse dei piano di sviluppo rurale che hanno permesso in questi anni di modernizzare il settore. La zootecnia è un settore identitario del nostro Made in Tuscany e di vitale importanza per le aree rurali e montane».

I mezzi adoperati dagli allevatori

Per difendere gli animali dall’afa, nelle stalle stanno lavorando a pieno regime giorno e notte abbeveratoi, ventilatori e doccette che spruzzano acqua nebulizzata nel tentativo di rinfrescare gli ambienti ed abbassare le temperature con un conseguente aumento dei costi energetici e di produzione del 30%.

Salva per un soffio la raccolta del fieno, una insostituibile fonte di alimentazione per bovini ed ovini che molti allevatori producono in autonomia per garantire ai consumatori latte e carne di qualità.

Le preoccupazioni sullo stress idrico delle coltivazioni in campo

A creare apprensione tra gli agricoltori è la prossima raccolta del mais, un altro alimento importante. In molte zone della Toscana le coltivazioni sono andate in forte stress idrico. Il timore principale è quello di rese inferiori rispetto alle aspettative della vigilia che costringerebbero gli agricoltori a dover procurarselo sul mercato con un ulteriore aumento dei costi.

Il caldo feroce non risparmia le colture in pieno campo. Pesanti le ripercussioni soprattutto nelle aree che non hanno possibilità di accedere alle reti di irrigazione consortili che oggi coprono appena il 5% della superficie agricola utilizzata.

L’esposizione alle alte temperature e l’assenza di acqua hanno danneggiato il 20% delle produzioni orticole e frutticole in campo. Secondo una stima di Coldiretti Toscana la grande sfida della Toscana sarà quella di dotare le aree agricole di invasi e infrastrutture irrigue per garantire la sopravvivenza delle aziende, la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e la competitività dell’agricoltura toscana.

Un tema discusso anche nel recente tavolo con Anbi Nazionale a cui ha partecipato il direttore generale Massimo Gargano che si è tenuto al mercato agricolo di Porta San Frediano a cui hanno partecipato tutti i presidenti dei Consorzi di Bonifica della Toscana.