GROSSETO – Ancora poche ore di caldo intenso, poi la situazione meteo dovrebbe cambiare sensibilmente. Dopo il picco previsto tra oggi e domani, con temperature che in alcune zone della provincia potranno sfiorare i 40 gradi, nel fine settimana è atteso l’arrivo di aria più fresca che porterà un deciso calo delle temperature e, localmente, anche qualche temporale.

A fare il punto è Roberto Madrigali, meteorologo ed esperto di analisi meteo-climatiche, che spiega come l’attuale ondata di calore sia legata alla presenza di una depressione sull’area iberica che sta richiamando aria molto calda dal Nord Africa verso l’Italia.

«L’apice del caldo sarà nella giornata di giovedì – spiega Madrigali – quando le temperature in quota raggiungeranno i valori più elevati. Di conseguenza anche al suolo avremo valori decisamente alti».

In provincia di Grosseto saranno soprattutto le pianure interne a soffrire maggiormente il caldo. «Le aree interne potrebbero sfiorare i 40 gradi. Non tanto le zone collinari, che beneficiano dell’altitudine, quanto i fondovalle e le pianure, come Braccagni e tutte le aree basse e più chiuse, dove il calore tende ad accumularsi».

Nel weekend arriva la svolta

La fase più intensa, però, dovrebbe avere vita breve. «Fortunatamente questa configurazione durerà poco. Già tra sabato e domenica la depressione si sposterà dall’area iberica e non alimenterà più l’alta pressione sull’Italia. Arriveranno correnti più fresche da nord-ovest che favoriranno un ricambio d’aria».

Il cambiamento potrebbe essere accompagnato anche da fenomeni temporaleschi. «I temporali interesseranno soprattutto le aree collinari e montuose, il Nord Italia e il versante adriatico, ma non si può escludere che qualche cella temporalesca possa avvicinarsi anche alla costa grossetana».

L’effetto più evidente sarà comunque il calo delle temperature. «La cosa più importante è che si sentirà finalmente il rimescolamento dell’aria, che eliminerà questa bolla di aria calda. Già nel fine settimana le temperature diminuiranno sensibilmente».

Prossima settimana ancora più fresca

Secondo le attuali proiezioni, il raffrescamento proseguirà anche nei giorni successivi.

«La prossima settimana arriverà un ulteriore impulso di aria più fresca in quota che farà diminuire ancora le temperature. Intorno al 23 e 24 luglio potremmo addirittura passare da valori superiori alla media stagionale a valori inferiori alla media. Sarà un rimescolamento piuttosto vigoroso dell’atmosfera».

In quei giorni aumenterà anche la probabilità di temporali. «Potrebbero interessare il Nord Italia, le zone interne e, in parte, anche le coste tirreniche, perché si tratterà di un ingresso di aria fredda da nord e nord-ovest».

Fine luglio più gradevole

Le prospettive per la seconda parte del mese appaiono quindi incoraggianti.

«Le elaborazioni indicano il possibile posizionamento dell’alta pressione delle Azzorre, una configurazione molto diversa rispetto all’alta pressione afro-mediterranea. Questo significa un’estate più gradevole, con temperature più sopportabili e i normali temporali estivi che interesseranno soprattutto il Nord e le aree montuose».

Madrigali sottolinea come la brevità dell’attuale ondata di calore rappresenti un elemento positivo. «L’alta pressione afro-mediterranea è particolarmente fastidiosa perché porta temperature elevate e molta umidità. Se fosse rimasta per settimane, come accaduto in altre estati, avremmo facilmente superato i 40 gradi in molte zone. Invece, fortunatamente, questa fase durerà soltanto pochi giorni».

Per quanto riguarda l’inizio di agosto, il meteorologo invita invece alla prudenza. «È ancora presto per fare previsioni attendibili. Sarà importante verificare come evolverà la posizione delle depressioni sull’Atlantico. Se non torneranno a favorire nuove risalite di aria africana, l’estate potrà proseguire su livelli decisamente più gradevoli».