FOLLONICA – A soli 21 anni ha già costruito un percorso artistico ricco di riconoscimenti e oggi aggiunge un nuovo, prestigioso traguardo. Il pianista Jacopo D’Ambra ha conseguito la laurea magistrale in Pianoforte al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti, 110 e lode, ottenendo anche la menzione d’onore della commissione.

Un risultato che premia il talento e l’impegno del giovane musicista, nato a Massa Marittima l’8 novembre 2004 e cresciuto a Follonica. Proprio nella città del Golfo ha mosso i primi passi nel mondo della musica: all’età di cinque anni ha iniziato a studiare pianoforte con la maestra Sabrina Gabellieri (nella foto insieme a lui) alla Scuola comunale di musica “Bonarelli” di Follonica. Successivamente ha proseguito la propria formazione con la professoressa Maria Gloria Belli al Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca e, infine, con il professor Fabrizio Lanzoni al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

La tesi, intitolata “La musica di Debussy e Ravel tra suggestioni pianistiche e colori orchestrali”, è stata sviluppata sotto la guida del relatore Fabrizio Lanzoni ed è stata particolarmente apprezzata dalla commissione. Il lavoro approfondisce il rapporto tra la scrittura pianistica e quella orchestrale nei due grandi compositori francesi e comprende anche una parte pratica di particolare valore: D’Ambra ha realizzato la trascrizione per pianoforte di due celebri pagine originariamente scritte per orchestra, tra cui Daphnis et Chloé, il celebre balletto di Maurice Ravel. Un lavoro di notevole complessità tecnica e musicale che ha contribuito all’assegnazione della menzione d’onore.

Il talento di Jacopo D’Ambra si era manifestato già in giovanissima età. A nove anni ha partecipato al suo primo concorso pianistico e, dal 2015 in poi, ha collezionato una lunga serie di successi. Tra i più significativi figurano i primi premi assoluti conquistati in tutte le edizioni del concorso pianistico “Città di Grosseto” dal 2015 al 2018, i primi premi ai concorsi “Riviera della Versilia” nel 2016, 2017 e 2019, “Riviera Etrusca” nel 2018, il Concorso internazionale di esecuzione musicale “Città di Sarzana” nel 2017 e il primo premio assoluto al Concorso pianistico nazionale “J.S. Bach” di Sestri Levante nel 2019.

Nel suo percorso ha ottenuto anche importanti riconoscimenti, come la borsa di studio “Alice Benvenuti Onlus” nel 2021 e la borsa di studio del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca “Innamorarsi della musica” nel 2022.

I successi conseguiti gli hanno aperto le porte di numerosi festival e rassegne musicali, esibendosi in sale prestigiose come il Teatro degli Industri di Grosseto, il Teatro Castagnoli di Scansano, il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica e Palazzo Ducale di Lucca. Nel 2019 ha preso parte ai “Concerti di Autunno” organizzati dall’associazione Ars Antiqua di Sestri Levante come vincitore del Concorso pianistico nazionale “J.S. Bach”. Nel 2020 ha inaugurato con un recital la stagione concertistica degli Amici della Musica di Massa Marittima, mentre nel 2026 è tornato a esibirsi per la stessa associazione con un programma interamente dedicato al repertorio francese. A queste esperienze si aggiungono le numerose partecipazioni agli eventi organizzati dai Conservatori di Lucca e Firenze.

Dopo aver frequentato il triennio accademico al Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca sotto la guida della professoressa Maria Gloria Belli, D’Ambra ha completato il proprio percorso al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con il professor Fabrizio Lanzoni, conseguendo la laurea magistrale con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore.

A soli 21 anni, il giovane pianista follonichese aggiunge così un nuovo e prestigioso tassello a un percorso costruito con studio, passione e talento, confermandosi tra le più interessanti promesse del panorama pianistico italiano.