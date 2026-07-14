ORBETELLO – Entra nel vivo la seconda fase del progetto di tutela dei nidi di tartaruga marina nel Comune di Orbetello. L’Amministrazione comunale rinnova e rafforza la sinergia con l’associazione TartAmare, avviando una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione che vedrà coinvolti in prima linea residenti, turisti e operatori del settore balneare per tutta la stagione estiva.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è il monitoraggio costiero per il rinvenimento di eventuali nidi deposti da questi affascinanti rettili marini. Individuare tempestivamente le uova permetterà agli esperti di metterle in sicurezza fino al momento della schiusa e di supportare i biologi nelle delicate operazioni scientifiche di monitoraggio dello sviluppo embrionale.

Tra le prime azioni concrete sul territorio vi è l’installazione di pannelli informativi posizionati in punti strategici e di grande passaggio. I cartelli guideranno cittadini, turisti ed operatori del settore balneare a riconoscere le tracce di emersione lasciate da “mamma tartaruga” sulla sabbia e indicheranno chiaramente come agire e i numeri utili da contattare in caso di avvistamento.

Per garantire la massima accessibilità anche ai flussi turistici internazionali, i pannelli saranno dotati di un QR Code per la traduzione dei testi in lingua inglese. Oltre alle linee guida d’emergenza, lo spazio informativo offrirà approfondimenti sulla biologia e l’ecologia di questi animali, sensibilizzando i fruitori delle spiagge sulle principali minacce antropiche che ne mettono a rischio la sopravvivenza: dall’inquinamento da plastica alle reti fantasma, fino alla cementificazione e all’urbanizzazione delle coste.

«Continua come sempre l’attività del settore ambiente e demanio per la tutela delle nostre spiagge – sottolinea l’assessore del Comune di Orbetello con delega, tra le altre, anche all’ambiente, Ivan Poccia – dopo la partenza dal mese di marzo con la pulizia delle spiagge, il ripristino dei passaggi pubblici a mare in Giannella e le varie collaborazioni con le associazioni del territorio per la sensibilizzazione a un utilizzo sostenibile delle nostre spiagge, si aggiunge questa ulteriore collaborazione con TartAmare. L’obiettivo è la tutela dei nidi delle tartarughe marine, che spesso hanno scelto il nostro litorale per depositare le loro uova, segno anche di un ambiente favorevole e sostenibile per gli animali acquatici. Come Amministrazione siamo sempre al fianco delle associazioni e di chiunque abbia a cuore il nostro territorio. La nuova cartellonistica va a integrare quella già presente in Feniglia e su tutte le spiagge e ha lo scopo di educare il turista e il cittadino a rispettare ciò che trova attorno a sé, in un ambiente unico come quello delle nostre spiagge».

Il progetto prevede, inoltre, un calendario di appuntamenti che animerà le spiagge orbetellane per tutta l’estate. Biologi e naturalisti di TartAmare terranno incontri pubblici e laboratori di educazione ambientale dedicati ad adulti e bambini direttamente presso gli stabilimenti balneari.

Durante gli eventi verranno fornite istruzioni precise sui comportamenti corretti da adottare. Se l’individuazione di una traccia richiede una segnalazione immediata, l’incontro ravvicinato con una tartaruga in fase di emersione impone la massima cautela: un disturbo eccessivo potrebbe infatti spaventare l’animale, costringendolo a tornare in mare senza aver deposto le uova. Gli appuntamenti saranno inoltre l’occasione per divulgare le buone pratiche quotidiane per la salvaguardia dell’ecosistema marino nel suo complesso.

Per informazioni: associazione TartAmare: 338 4876614 – [email protected] – www.tartamare.org