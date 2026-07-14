ALGHERO – Si è svolto venerdì 10 luglio ad Alghero il quarto Comitato di pilotaggio del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo TIRAMISU, ospitato da Promocamera – Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari. Il Comune di Scarlino, capofila del progetto, ha partecipato ai lavori insieme agli altri partner del partenariato internazionale: Provincia di Livorno, Département du Var (Francia), Promocamera – Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, D.A.F.N.E. Società cooperativa impresa sociale e Cooperativa Petra Patrimonia Corsica.

Il progetto vede il supporto dell’Università di Pisa e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L’incontro ha rappresentato un importante momento di verifica dello stato di avanzamento del progetto e, soprattutto, ha segnato l’ingresso in una nuova fase operativa. Dopo la chiusura, lo scorso 8 luglio, della manifestazione di interesse rivolta alle imprese vitivinicole dell’area di cooperazione, il Comitato ha infatti insediato la commissione incaricata della valutazione delle candidature, avviando ufficialmente il percorso che porterà alla selezione delle aziende beneficiarie. Nel corso della riunione è stato fatto un punto sullo stato di avanzamento del progetto, con un confronto tra i partner sulle attività in corso e sulle prossime fasi operative. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di coordinamento per condividere gli sviluppi delle diverse azioni, verificare la programmazione delle attività future e definire gli strumenti che accompagneranno la valorizzazione e la diffusione dei risultati del progetto.

«Desidero ringraziare Promocamera e la Cantina Santa Maria La Palma per l’ospitalità e tutti i partner per il lavoro che stiamo portando avanti insieme – dichiara l’assessore al turismo Silvia Travison –. Con la conclusione della manifestazione di interesse il progetto entra finalmente nella sua fase più concreta. L’affinamento subacqueo rappresenta certamente un’importante innovazione per il settore vitivinicolo, ma il suo valore va ben oltre l’aspetto enologico. L’esperienza della Sardegna dimostra come questo possa diventare un vero modello di business turistico, capace di creare nuove esperienze, attrarre visitatori e valorizzare i territori. È questo l’obiettivo che vogliamo raggiungere anche attraverso TIRAMISU, mettendo in rete competenze, ricerca scientifica e imprese per costruire nuove opportunità di sviluppo sostenibile».

TIRAMISU, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, dispone di un budget complessivo di 1.886.750 euro, di cui 1.509.400 euro finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il progetto punta a sviluppare un processo innovativo di affinamento del vino in ambiente marino, trasformandolo in un fattore di competitività per le piccole e medie imprese vitivinicole e, allo stesso tempo, in una nuova leva di attrattività turistica per i territori dell’area transfrontaliera. Tra i principali risultati attesi ci sono la realizzazione di una rete di imprese coinvolte nella sperimentazione dell’affinamento subacqueo, la definizione di un Piano di azione congiunto, la creazione di un network stabile tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni e la promozione di un modello di sviluppo replicabile che coniughi innovazione, sostenibilità, economia blu e turismo esperienziale. Attraverso i Living Lab e le attività di coprogettazione, TIRAMISU intende rafforzare la competitività del comparto vitivinicolo e generare benefici duraturi per l’intera area di cooperazione transfrontaliera.