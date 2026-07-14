GROSSETO. Proseguono le reazioni all’ordine del giorno sulla remigrazione approvato dal Consiglio comunale di Grosseto

. Dopo le prese di posizione delle opposizioni consiliari e del deputato del Partito Democratico Marco Simiani, arrivano anche gli interventi della Federazione provinciale di Rifondazione Comunista e di Sinistra Italiana, entrambe fortemente critiche nei confronti della maggioranza di centrodestra. Rifondazione Comunista parla di una scelta che rappresenta «un ulteriore passo verso l’abbrutimento e il disprezzo del senso di umanità».

«È con grande raccapriccio – afferma la Federazione provinciale – che constatiamo come ancora una volta la maggioranza che amministra la nostra città voglia distinguersi in questa corsa all’abbrutimento». Nel comunicato il partito richiama le posizioni del generale Roberto Vannacci, sostenendo che le teorie sulla presunta incompatibilità tra culture «spazzino via millenni di storia dei popoli», caratterizzata, secondo Rifondazione, da continue contaminazioni culturali.

La federazione provinciale contesta inoltre il concetto stesso di remigrazione, sostenendo che comporterebbe l’espulsione anche di immigrati regolarmente presenti in Italia e che non hanno commesso alcun reato, sulla base della loro appartenenza culturale. «Come siamo arrivati a questo punto? – si chiede Rifondazione Comunista –. Com’è possibile che anche la nostra città abbia raggiunto questo livello di aberrazione? Che anche i partiti che si dichiarano moderati accettino supinamente questo modello?». Il comunicato si conclude con un appello: «Noi non possiamo accettarlo e dobbiamo provare con tutte le nostre forze a invertire la rotta, impedendo che i grossetani si facciano irretire dalla crudeltà e dalla barbarie di chi porta avanti queste idee. Restiamo umani».

Anche Sinistra Italiana interviene con una nota firmata dal segretario regionale Dario Danti e dal segretario provinciale Nicola Menale, definendo quello approvato dal Consiglio comunale «un atto politico gravissimo». «Lega, Fratelli d’Italia e una parte delle forze che si definiscono moderate – dichiarano – hanno scelto consapevolmente di portare dentro le istituzioni la propaganda razzista della remigrazione, trasformando gli stranieri nel capro espiatorio utile a nascondere anni di fallimenti sulla sicurezza». Secondo Danti e Menale, «usare un fatto di cronaca per criminalizzare un’intera comunità è un’operazione cinica, irresponsabile e indegna», ribadendo che «le responsabilità penali sono individuali» e sostenendo che «la remigrazione colpisce le persone per ciò che sono, per la loro origine, per il colore della pelle e per una presunta mancata assimilazione». I due esponenti di Sinistra Italiana criticano anche il voto espresso dalle forze considerate moderate della maggioranza, accusandole di «legittimare parole d’ordine nate negli ambienti di CasaPound e dell’estrema destra, alimentando odio, sospetto e divisione sociale». Nel comunicato viene inoltre sottolineato il contributo della popolazione straniera al territorio grossetano. «Soprattutto nella provincia di Grosseto – affermano – sono proprio i cittadini stranieri ad aver impedito la morte di molti territori. Hanno tenuto aperte scuole, sostenuto uffici postali, assistenza, agricoltura, turismo e attività economiche. Senza di loro molti comuni sarebbero oggi paesi fantasma, svuotati di abitanti e privati dei servizi fondamentali».

La nota si conclude con un duro attacco all’amministrazione comunale: «Chi governa Grosseto da anni non ha saputo garantire più sicurezza, più servizi e più coesione sociale. Ora la stessa maggioranza prova a coprire la propria incapacità alimentando paura e razzismo. È una scelta politica miserabile, pericolosa e incompatibile con una comunità civile e democratica».