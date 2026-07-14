GROSSETO – «Ci vuole coraggio a sostenere la tesi della “remigrazione”, come è stato fatto dalla maggioranza del Consiglio comunale di Grosseto. Dimostrando una distanza siderale dalla conoscenza della realtà, oltre che una evidente malafede nel confondere il tema della sicurezza con il ruolo delle comunità straniere nei nostri territori. Per non parlare della mancata presa d’atto degli effetti devastanti dell’inverno demografico, della fuga dei cervelli e della cronica difficoltà delle imprese a reperire personale».

Lo afferma Monica Pagni, segretaria provinciale della Cgil Grosseto, intervenendo sull’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale.

«L’inconsapevolezza e la cattiveria assurta a ideologia politica – prosegue Pagni – non riescono però a nascondere i dati di fatto, che come Cgil ci sentiamo in dovere di ricordare agli smemorati. Casomai decidessero di ravvedersi».

«In provincia di Grosseto – sottolinea la segretaria provinciale della Cgil – vivono 23.400 cittadini stranieri regolarmente residenti, dei quali circa 12mila sono lavoratori dipendenti, secondo i dati del Rapporto Idos 2024/2025 e di Irpet. Le imprese con titolare straniero iscritte alla Camera di commercio sono invece 3.400, pari al 12,5% del totale: circa 1.700 sono guidate da cittadini extracomunitari e altre 1.600 da cittadini dell’Unione europea. Il 29% dei titolari è rappresentato da donne».

«I cittadini di origine straniera – aggiunge – non lavorano più soltanto nei settori tradizionali come edilizia, agricoltura e assistenza alla persona, ma costituiscono ormai una componente significativa dell’occupazione nei servizi, in particolare nel turismo, nella logistica, nell’impiantistica e nel commercio».

Pagni richiama anche i dati relativi alla scuola: «Nel nostro territorio frequentano gli istituti scolastici circa 3.200 bambine e bambini, ragazze e ragazzi di origine straniera. Tra il 60 e il 70% di loro è nato in Italia: sono italiani di seconda generazione che, nella maggior parte dei casi, non hanno ancora ottenuto la cittadinanza».

«Per tutti questi motivi – conclude Monica Pagni – anche mettendo in secondo piano considerazioni di natura etica, che per la Cgil restano comunque prioritarie, parlare oggi di “remigrazione” rappresenta un banale esercizio di stile razzista. È un modo pretenzioso di guardare al mondo, del tutto incongruente con la realtà e privo di qualsiasi prospettiva. Basti pensare che i lavoratori stranieri in Italia versano ogni anno 12,5 miliardi di euro di Irpef e contribuiscono al sistema previdenziale con un saldo positivo di circa un miliardo e mezzo di euro rispetto alle prestazioni sociali ricevute. Chi sostiene la remigrazione dovrebbe quindi spiegare con chi pensa di sostituire questi cittadini e questi lavoratori, per non dare l’impressione di utilizzare certi slogan soltanto per raccogliere qualche voto».