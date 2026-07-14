GIUNCARICO – Il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, interviene sulla polemica sollevata dai consiglieri di minoranza in merito alla pista multifunzionale di Giuncarico, spiegando le ragioni per cui l’impianto non è ancora stato aperto al pubblico.

«Dopo aver letto sulla stampa l’appello dei consiglieri di minoranza – afferma il sindaco – ritengo opportuno fare chiarezza sulla situazione della pista multifunzionale di Giuncarico».

Secondo quanto spiegato da Ulivieri, a partire dal mese di maggio sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria agli scarichi fognari, opere non comprese nell’appalto originario di ristrutturazione dell’impianto, inaugurato al termine dei lavori.

«Si è trattato di interventi indispensabili – sottolinea il sindaco – per garantire la piena funzionalità della struttura. I lavori si sono conclusi la scorsa settimana e non si è trattato di ritardi o di scelte arbitrarie, ma di un atto di responsabilità nei confronti dei cittadini».

Conclusi gli interventi, l’Amministrazione comunale potrà ora avviare la procedura di affidamento della struttura sportiva, che sarà effettuata nel rispetto della normativa regionale. Solo al termine dell’iter il campo potrà essere utilizzato dalla comunità.

Nella nota non manca una replica politica ai consiglieri di opposizione. «Prima di diffondere note dai toni polemici e populisti – dichiara Ulivieri – sarebbe stato sufficiente rivolgersi agli uffici competenti per ottenere un quadro completo della situazione. Il campo non è rimasto chiuso per inerzia, ma esclusivamente per consentire l’esecuzione dei lavori necessari e garantirne la piena funzionalità».

Infine il sindaco torna anche sulla richiesta avanzata dalla minoranza di rimuovere il lucchetto che chiude l’accesso all’impianto. «Quel lucchetto – conclude – era necessario per tutelare l’area durante i lavori. Mi auguro che, in futuro, il gruppo di minoranza scelga di collaborare in modo costruttivo nell’interesse della comunità».