PERETA – Sono pronti a occupare la strada. I residenti di Pereta annunciano una dura azione dimostrativa «se le istituzioni non daranno un riscontro immediato alla situazione di pericolo che da tempo denunciano».

Pereta: pronti a occupare la strada

L’intenzione è quella di organizzare un’occupazione pacifica ma decisa della sede stradale, bloccando del tutto il transito dei veicoli fino a quando la Provincia non prenderà in seria considerazione le richieste della popolazione del borgo, «predisponendo più controlli o sistemi di rallentamento efficaci».

Auto a velocità folli nel centro abitato

All’origine della protesta c’è «l’esasperazione ormai crescente nel borgo, dove i cittadini denunciano da tempo il transito di veicoli a velocità folli lungo il tratto della strada provinciale Amiatina (ex strada statale) che attraversa il centro abitato. Nonostante il limite massimo sia fissato rigorosamente a 30 km/h per garantire la sicurezza stradale, i conducenti continuano a sfrecciare indisturbati, trasformando la via principale in una pista da corsa e mettendo a rischio l’incolumità di persone e animali domestici» afferma un lettore.

La denuncia e l’accusa di lassismo alla Provincia

I cittadini riferiscono di aver inviato numerose segnalazioni formali alle autorità competenti per richiedere interventi urgenti e dissuasori di velocità.