SANTA FIORA – Il Comune ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dell’utilizzo in orario extrascolastico del Palazzetto dello Sport, situato nel plesso scolastico I.T.E. di via David Lazzaretti, per la stagione sportiva 2026/2027. L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire una gestione organizzata e condivisa dell’impianto, favorendo la più ampia fruizione degli spazi da parte delle associazioni sportive e dei soggetti che promuovono attività motorie, educative e sociali sul territorio.

Possono presentare domanda soggetti con sede nel comune di Santa Fiora o nei Comuni limitrofi che rientrino in una di queste categorie: enti di promozione sportiva, associazioni amatoriali e del tempo libero per effettuare attività sportiva, formativa e rieducativa; federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal Coni o affiliate a enti di promozione sportiva; associazioni sportive studentesche e gruppi sportivi scolastici; associazioni del tempo libero per effettuare attività sportiva, privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportiva, ed extrasportiva o del tempo libero.

I termini per le domande

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 3 agosto 2026, secondo le modalità indicate nella documentazione pubblicata dal Comune. L’utilizzo sarà concesso a fasce orarie, prendendo in considerazione prima quelle proposte dai richiedenti in sede di istanza. In caso di più richieste nella medesima fascia oraria il responsabile del Servizio Patrimonio dovrà organizzare un incontro al fine di raggiungere un accordo tra i partecipanti per il riparto delle ore e dei giorni di utilizzo.

«Il Comune di Santa Fiora continua a investire affinché gli impianti comunali siano sempre più accessibili, organizzati e in grado di rispondere alle esigenze delle realtà sportive del territorio. – commenta Monica Fanciulli, consigliera comunale con delega all’impiantistica sportiva – Il nostro Palazzetto dello Sport è una struttura polivalente moderna, che dispone di un pavimento riscaldato in parquet, grandi spogliatoi, canestri mobili e impianti per la pallavolo, consentendo durante l’inverno di praticare diverse discipline. Con questo bando vogliamo creare le condizioni per garantire ad ogni nuova stagione sportiva pari opportunità di accesso e il massimo e migliore utilizzo di questo impianto, a beneficio di tutti coloro che ne faranno richiesta».

L’avviso completo, con i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e la modulistica necessaria, è disponibile al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/novita/avvisi/avviso-per-lutilizzo-e-gestione-in-uso-in-orario-extrascolastico-del-palazzetto-dello-sport-afferente-al-plesso-scolastico-ite-sito-in-santa-fiora-via-d-lazzaretti-n-1-annualita-20262027