MASSA MARITTIMA – La cerimonia del 3 luglio a Pian dei Mucini ha sancito il passaggio del collare. Il presidente uscente Patrizia Barbieri ha consegnato il testimone a Renato Vanni, alla presenza di numerosi soci, ospiti e amici del Rotary Club di Massa Marittima.

Il presidente uscente ha aperto la conviviale con il suono della campana e gli inni, seguito dai saluti ai presenti e un sentito intervento, pronunciato con commozione, che ha ripercorso i momenti più significativi dell’anno rotariano come: la consegna di zaini per la scuola per i ragazzi alla Caritas, service fatto insieme alla Presidente ar 2024/2025 Anna Montemaggi; il progetto per l’End Polio now, raccolta fondi per l’Eradicazione della Polio; il District grant, grazie al quale è stato possibile inaugurare un Parco Naturale presso l’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima.

Ha ricordato anche la celebrazione del 60° anniversario del Club, occasione nella quale è stato presentato un volume commemorativo dedicato a questo importante traguardo; il Global Grant, in collaborazione al club gemello del Rotary di Blois Sologne per la realizzazione di un progetto di azione internazionale in Costa d’Avorio.

Non ha mancato di ricordare anche il Convegno “Alimentazione Consapevole’” patrocinato dall’Università degli Studi di Siena; le serate di formazione organizzate all’interno del Club con la partecipazione dei rappresentanti del Distretto, Mauro Mazzolai e Giacomo Aiazzi; la conviviale di Primavera, finalizzata alla raccolta fondi a sostegno del “Progetto d’Amore”, promosso da Daniela Alfano, moglie del Governatore Giorgio Odello; e, infine, insieme a numerose altre iniziative, la celebrazione congiunta dei 60 anni del Rotary Club Massa Marittima e di Follonica e dei 70 anni del Rotary Club di Piombino.

Il Presidente Barbieri ha concluso con un ringraziamento sentito a tutto il Club per l’anno trascorso insieme, per il supporto e l’amicizia dimostrata reciprocamente, presentando infine ai presenti un filmato che ha ripercorso tutti i momenti significativi dell’anno appena concluso.

A seguire l’intervento dell’Assistente del Governatore AR 2025/2026 Barbara Fiorini e l’intervento di Don Filippo Balducci della Diocesi di Massa Marittima.

Renato Vanni nuovo presidente

La seconda parte della serata ha visto la cerimonia ufficiale del passaggio delle consegne: il presidente uscente ha consegnato collare, spilla e martelletto a Renato Vanni.

Il Presidente Vanni ha poi rivolto ai presenti il suo primo discorso, partendo dal saluto degli ospiti:

Lucia Ghieri , socia del R.C. Pegaso Alumni – Coordinatrice della sottocommissione distrettuale Interact,

, socia del R.C. Pegaso Alumni – Coordinatrice della sottocommissione distrettuale Interact, Francesco Livi , Presidente incoming del R.C. Pegaso Alumni e coordinatore sottocommissione distrettuale foto e video,

, Presidente incoming del R.C. Pegaso Alumni e coordinatore sottocommissione distrettuale foto e video, Francesco Montanelli e la consorte Alessandra Galluzzi ,

e la consorte , Emiliano Punturello , dirigente dell’unione di Comuni montana Colline Metallifere,

, dirigente dell’unione di Comuni montana Colline Metallifere, Michele Donzelli e Violetta Hallmagi ,

e , il presidente uscente del Rotaract Club Di Massa Marittima Nabil Lamey

il presidente incoming Lorenzo Franceschi

infine un particolare saluto e ringraziamento ai genitori e alla moglie Rita.

Il Presidente ha proseguito ringraziando il Presidente Barbieri per l’anno appena trascorso e, nel presentare il nuovo anno rotariano, ha espresso «profonda gratitudine per la fiducia accordata nell’affidargli questo ruolo».

Ha quindi condiviso una riflessione sul valore dell’amicizia, evidenziando come proprio all’interno del Club abbia trovato fortemente quel principio che, fin dal 1905, rappresenta il motore ispiratore del Rotary così come lo conosciamo oggi.

Ha inoltre manifestato la volontà di imparare il più possibile dal proprio Club e di proseguire lungo questo percorso, consolidando i rapporti di amicizia e lavorando insieme per creare un “impatto duraturo” e concreto, grazie alla sinergia tra i soci e con tutta la comunità, attraverso progetti dedicati ai giovani, al sostegno del Rotaract, alla campagna End Polio Now, alla scuola, alle attività dei gruppi di volontariato e alle altre tematiche da sempre care al Club.

Successivamente ha presentato la squadra che lo affiancherà nel corso dell’annata rotariana, esprimendo soddisfazione e gratitudine per la disponibilità dimostrata dai soci, che hanno confermato il proprio impegno al servizio del Club.

Ha evidenziato, con particolare apprezzamento, come alcuni di essi abbiano scelto di mettere le proprie competenze a disposizione anche del Distretto 2071, assumendo incarichi di rilievo:

Susanna Biagini , prefetto distrettuale e membro della sottocommissione distrettuale Interact;

, prefetto distrettuale e membro della sottocommissione distrettuale Interact; Armando Mozzoni , coordinatore della nuova sottocommissione Disabilità e tutela della persona, fortemente voluta dal Governatore Alberto Papini ;

, coordinatore della nuova sottocommissione Disabilità e tutela della persona, fortemente voluta dal Governatore ; Carlo Paoli , membro della sottocommissione Buona amministrazione;

, membro della sottocommissione Buona amministrazione; Francesco Savona , membro della sottocommissione Fondo di dotazione/grandi donazioni/lasciti testamentari;

, membro della sottocommissione Fondo di dotazione/grandi donazioni/lasciti testamentari; Anna Montemaggi , coordinatrice commissione Alumni;

, coordinatrice commissione Alumni; Barbara Fiorini, commissione Youth protection officer

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale suono della campana “a quattro mani”, gesto simbolico che ha suggellato il passaggio di testimone nel segno della continuità, dell’amicizia e dell’impegno condiviso, espressione di un Club che guarda al futuro con entusiasmo e spirito di servizio.