MASSA MARITTIMA– Intervento dei soccorsi nella serata di ieri, 13 luglio, in un ostello di Massa Marittima, dove sei ragazzini belgi di un gruppo in vacanza hanno accusato un malore attorno all’ora di cena. Sembra che i ragazzi, abbiamo preso un’insolazione dopo una giornata a giocare all’aria aperta.

Il malore in un ostello prima di cena

I primi due ragazzi hanno iniziato a sentirsi poco bene poco prima di cena, facendo scattare la richiesta di intervento al 118. Mentre l’ambulanza era già sul posto, altri quattro componenti del gruppo hanno manifestato gli stessi sintomi, rendendo necessario l’invio di ulteriori mezzi di soccorso.

Tutti i ragazzi hanno un’età compresa tra i 12 e 13 anni.

In quattro trasferiti al pronto soccorso

Al termine delle prime valutazioni sanitarie, quattro dei sei ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove sono arrivati in buone condizioni e sono stati sottoposti ad accertamenti.

Gli altri due sono rimasti nella struttura dopo essere stati visitati dal personale sanitario.

Le cause dei malori sono ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile malessere dovuto alle alte temperature, un’insolazione dopo una giornata all’aria aperta, ma saranno gli accertamenti medici a stabilire con precisione l’origine dell’episodio.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118, che hanno gestito l’assistenza ai ragazzi e il trasferimento dei piccoli pazienti in ospedale. Fortunatamente, nessuno dei giovanissimi risulterebbe in condizioni gravi.