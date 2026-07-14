GROSSETO. «Se l’intera Toscana soffre la perdita di capacità produttiva in settori storicamente forti della sua economia, la provincia di Grosseto è oramai sulla soglia del non ritorno», ha denunciato Monica Pagni, segretaria generale Cgil Grosseto, durante la sua relazione all’assemblea generale Cgil di lunedì 13 luglio.

«La residuale vocazione manifatturiera, e la mancanza di infrastrutture associata al nanismo d’impresa, peraltro favorito dalle scelte fiscali del governo, sono le storiche palle al piede che hanno condizionato in negativo la nostra economia – ricorda Pagni – Ma negli ultimi anni la peculiarità che più ha pesato sul peggioramento della situazione consiste negli effetti a cascata della crisi demografica: con la contrazione della base produttiva e la difficoltà enorme delle aziende a trovare personale».

La spirale demografica: i numeri del declino strutturale

«Crisi demografica che, ben al di là della perdita di 5.500 residenti negli ultimi 15 anni, con il venir meno di 5.000 giovani da zero a 14 anni d’età, si evidenzia soprattutto nella perdita di 11.500 lavoratori attivi nello stesso arco di tempo – precisa la segretaria – Siamo cioè di fronte al classico serpente che si morde la coda. Con una spirale che vede diminuire numero di aziende attive, residenti sul territorio e numero dei lavoratori complessivi».

In questo contesto, Pagni ricorda esserci un’altra crisi che acuisce i sintomi del deterioramento economico e sociale oramai sotto gli occhi di tutti. «Si tratta del progressivo ed inesorabile abbassamento del reddito medio pro capite di chi risiede in provincia – precisa – con il lavoro sottopagato in continua espansione, sottolineato dal fenomeno preoccupante che in diversi Comuni vede i redditi da pensione ad un livello più alto del reddito medio da lavoro».

«Questa tendenza si manifesta attraverso varie dinamiche: dall’espansione del lavoro stagionale, con la Naspi che vale metà della vecchia disoccupazione e viene corrisposta solo a chi rimane a casa, diversamente da quel che succede con la disoccupazione agricola – precisa Pagni – Alla diffusione dei part time involontari, molto diffusi nel mondo del commercio e in generale del terziario, che è costituito da attività che generano basso valore aggiunto. Nel Comune capoluogo, dove si concentra oltre un terzo della popolazione, ed è presente una fetta significativa delle attività produttive, ad esempio, ben il 34% dei contribuenti dichiara un reddito inferiore ai 15.000 euro all’anno».

Un contesto socioeconomico che, come ricorda la segretaria Cgil, penalizza in primo luogo le donne: «Con un tasso di occupazione vergognosamente distante dalla media regionale, i giovani ed i laureati. Una bella quota dei quali lascia Maremma ed Amiata per trasferirsi in territori che offrono migliori opportunità di lavoro e di carriera».

Lavoro povero e sbilanciamento dei redditi

«Questo quadro a tinte fosche può essere letto anche da un’altra prospettiva, senza che cambi la sostanza – descrive la segretaria Cgil – oramai nel nostro territorio provinciale il 90% dei redditi dichiarati è riconducibile ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, con il lavoro autonomo, caratterizzato dalle libere professioni, che si riduce sostanzialmente al 10% del totale. Una distribuzione della ricchezza che allarga la forbice fra le tipologie di reddito e incide anche sulle tasse versate all’erario e agli enti locali, che costituisce il punto di riferimento per finanziare servizi e welfare».

«Anche nel comune capoluogo le cose non vanno bene – ricorda – Nonostante un incremento della popolazione di 2.782 residenti in 15 anni, infatti, si registrano una perdita di 1.391 persone in età lavorativa, altrettanti giovani da zero a 14 anni, e un incremento di 3.147 ultrasessantacinquenni, con 1.300 ultraottantenni. Numeri che fanno pensare ad un trasferimento significativo di pensionati dalle realtà periferiche della provincia alla città, probabilmente anche in conseguenza del progressivo smantellamento dei servizi sanitari e di welfare decentrati».

Sullo sviluppo economico Pagni sostiene che dobbiamo imparare a fare i conti con la realtà. «Ad esempio – prosegue – rispetto al tema delle fonti energetiche rinnovabili, bisogna andare oltre lo scontro ideologico e ragionare in termini di programmazione rispetto agli impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici. Prendendo atto del fatto che la strada è tracciata e indietro non si torna: né alle fonti fossili, né al nucleare».

Dalla svalutazione del lavoro al pragmatismo storico

«Nel mondo del lavoro, d’altra parte, stiamo assistendo a un cambio di paradigma epocale, paragonabile a quello che caratterizzò il passaggio dal taylorismo al fordismo – ricorda Pagni – L’impatto dell’intelligenza artificiale si sta manifestando in ogni ambito del mondo del lavoro, stravolgendone i connotati ad una velocità che non controlliamo. Faccio un esempio che viene dal Giappone: dove gli esoscheletri stanno diventando una produzione di massa per garantire migliore qualità della vita a una popolazione sempre più anziana».

«La Cgil – come ricorda la segretaria generale – ha già da tempo iniziato a chiudere accordi per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, per introdurre nelle aziende sistemi di formazione permanente in modo da star dietro ai progressi tecnologici, fino a stabilire il cosiddetto “diritto di disconnessione”. A fronte di tutto questo la percezione netta è che in provincia di Grosseto una bella fetta delle aziende continuino a puntare sull’abbattimento del costo del lavoro per guadagnare in competitività, spingendo i giovani grossetani che hanno qualifiche più elevate ad emigrare verso altri lidi».

«Ecco – conclude – bisogna comprendere che ai velocissimi cambiamenti in atto, si risponde puntando sulla qualità del lavoro, magari incrementando la quota di manifatturiero ad alto valore aggiunto. Oppure mettendo da parte l’opposizione intransigente a ogni forma di tassazione patrimoniale. La riforma dell’Ente Maremma che negli anni ’50 garantì la modernizzazione dell’agricoltura, fu realizzata da Amintore Fanfani, non esattamente un pericoloso bolscevico, attraverso l’esproprio di 178mila ettari di terreni solo in provincia di Grosseto. Meno furore ideologico e più pragmatismo, quindi. Pena il rassegnarsi ad un declino economico e sociale inesorabile».