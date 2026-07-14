GROSSETO – Manutenzione straordinaria della viabilità nelle frazioni: la Giunta comunale ha approvato due progetti esecutivi per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e della funzionalità delle strade a Rispescia e Alberese, per un investimento complessivo di 235mila euro.

A Rispescia la tombatura delle canalette: intervento da 175mila euro

Il primo intervento riguarda la tombatura delle canalette stradali in via del Lavoro e via della Costituzione, a Rispescia, per un importo complessivo di 175mila euro. I lavori consentiranno di migliorare il deflusso delle acque e adeguare la sede stradale, intervenendo su un tratto particolarmente interessato da criticità legate alla gestione delle acque meteoriche e garantendo maggiori condizioni di sicurezza per cittadini e utenti della strada.

Ad Alberese la messa in sicurezza di piazza del Marinaio

Il secondo progetto prevede invece la messa in sicurezza del piano viabile di piazza del Marinaio, nella frazione di Alberese, con un investimento complessivo di 60mila euro. L’intervento permetterà di ripristinare le condizioni di sicurezza della pavimentazione stradale, migliorando la viabilità e la fruibilità della piazza da parte di residenti e visitatori.

Le parole del sindaco e dell’assessore

«Questi interventi – hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione e cura che l’Amministrazione comunale dedica alla manutenzione del territorio e alla sicurezza della viabilità. Investire sulle infrastrutture esistenti significa garantire strade e spazi pubblici più sicuri, funzionali e rispondenti alle esigenze quotidiane di cittadini, residenti e visitatori».

«Gli interventi previsti a Rispescia e Alberese nascono dall’analisi delle criticità presenti e dalla volontà di intervenire in modo concreto sui luoghi maggiormente interessati da problemi legati alla gestione delle acque, alla conservazione delle pavimentazioni e alla fruibilità degli spazi. L’approvazione dei progetti esecutivi ci permette ora di procedere con le fasi successive per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di realizzare gli interventi in tempi rapidi e continuare a dare risposte concrete alle necessità del territorio. La manutenzione straordinaria è una priorità della nostra azione amministrativa, perché la qualità degli spazi pubblici è un elemento fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità».