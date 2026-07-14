MANCIANO – Intervento lungo la strada del mercante, nella zona di Poggio Murella, frazione collinare del Comune di Manciano, dove in questi minuti si è sviluppato un incendio che ha interessato un’area di vegetazione partendo da dei cassonetti della spazzatura e aggredendo poi la vegetazione.

L’allarme: fumo visibile a distanza

L’allarme è scattato quasi subito. Nonostante questo in breve tempo le colonne di fumo sono diventate visibili anche a distanza, destando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito.

I soccorsi: Vigili del fuoco al lavoro

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Manciano e Orbetello che, oltre a spegnere le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area. Non sono risultate persone coinvolte. Presente anche la Polizia municipale.