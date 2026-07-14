GROSSETO – Si è svolta ieri, 13 luglio 2026, la prima assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Grosseto: un momento importante che ha segnato l’avvio di una nuova fase politica e organizzativa del partito.
Nel corso dell’incontro sono stati presentati la nuova Segreteria, i responsabili dei Dipartimenti e gli organismi di garanzia, una squadra composta da persone con competenze ed esperienze diverse, chiamata a lavorare insieme per rafforzare la presenza del PD sul territorio e costruire una proposta politica concreta per Grosseto.
La nuova organizzazione rappresenta il punto di partenza di un percorso di ascolto, confronto e partecipazione che coinvolgerà iscritti, circoli, associazioni, categorie economiche, realtà sociali e cittadini.
Attraverso il lavoro della Segreteria e dei Dipartimenti saranno affrontati i principali temi che riguardano il futuro della città: sanità, lavoro, ambiente, sviluppo economico, scuola, cultura, sicurezza, infrastrutture, politiche sociali, innovazione e qualità della vita.
L’obiettivo è quello di costruire nei prossimi mesi una proposta programmatica solida e condivisa, capace di dare risposte ai bisogni della comunità e di accompagnare il Partito Democratico verso le prossime elezioni amministrative del Comune di Grosseto con un progetto credibile e una visione chiara per il futuro.
«Questa nuova squadra rappresenta una ripartenza importante per il nostro partito – sottolinea il segretario dell’Unione Comunale Marco Simiani – Vogliamo un PD aperto, presente e capace di ascoltare il territorio, mettendo a disposizione competenze e passione per costruire insieme ai cittadini una nuova idea di città».
Con la presentazione della nuova Segreteria e dei Dipartimenti prende quindi avvio un percorso di lavoro che punta a rafforzare il rapporto con la comunità e a riportare il Partito Democratico di Grosseto al centro del dibattito politico cittadino, con l’ambizione di costruire un’alternativa di governo forte, partecipata e innovativa.
La segreteria dell’Unione comunale Pd Grosseto
- Mariano Genovese: vicesegretario, delega all’organizzazione e al supporto alla segreteria politica
- Simona Francini: vicesegretaria, delega al bilancio, fisco, bilancio comunale e società partecipate
- Walter Nunziatini: delega all’agricoltura, Parco, biodiversità, territorio aperto e caccia
- Pierpaola Giannelli: istruzione, scuola, università, politiche educative
- Riccardo Vannozzi: elaborazione del programma politico, innovazione, trasformazione digitale, monitoraggio delle politiche pubbliche, programmazione e innovazione
- Claudia Rampiconi: pari opportunità, responsabilità politiche per le donne, politiche di genere, contrasto alla violenza di genere, conciliazione dei tempi di vita-lavoro, parità nel lavoro
- Milton Biliotti: urbanistica, lavori pubblici, opere pubbliche, pianificazione urbana, valorizzazione del territorio, rigenerazione urbana
- Gabriella Capone: cultura della legalità, inclusione sociale, dipendenze comportamentali, politiche per l’immigrazione, integrazione, interculturalità, contrasto alle discriminazioni, cittadinanza
- Stefano Rosini: sport, impiantistica sportiva, promozione dello sport, associazionismo sportivo, impianti e politiche sportive, tempo libero
- Tamara Fattorini: politiche comunitarie, progetti comunitari, turismo
- Leonardo Culicchi: capogruppo
- Luca Furzi: tesoriere, gestione amministrativa e finanziaria del Partito Democratico Unione comunale Grosseto
- Cosimo Garofolo: politiche giovanili, giovani, partecipazione giovanile
I dipartimenti
- Alberto Colombini: sanità, politiche sanitarie, rapporti con il sistema sanitario territoriale
- Demetrio Cozzupoli: casa, politiche abitative, edilizia residenziale pubblica (Erp), housing sociale, sostegno all’accesso alla casa
- Delega Cultura ed eventi: ancora da assegnare
- Carla Anita Guida: disabilità, terzo settore, politiche sociali, welfare locale, anziani, contrasto alla povertà
- Paolo Mazzetti: attività produttive, commercio, artigianato, imprese, sviluppo economico locale
- Federico Catocci: lavoro, occupazione, diritti dei lavoratori, politiche attive del lavoro, crisi aziendali
- Tiziano Romualdi: infrastrutture, trasporti, trasporto pubblico locale, Piano urbano della mobilità sostenibile
- Stefano Gosti: ambiente, transizione ecologica, energia, rifiuti, acqua, dissesto idrogeologico
- Giulia Miserocchi: ufficio stampa, social media, campagne e informazione
- Catuscia Scoccati, Paolo Roghi, Francesca Garofalo, Franco Crovetti, Nadia Perino e Paride Mari: partecipazione alla vita del partito, volontari, Amici della Festa
- Manuele Bartalucci: rapporti con i cittadini e le frazioni, ascolto del territorio, rapporti con associazioni, consulte e comitati civici
- Luca Bernazzani: sicurezza urbana, prevenzione del degrado urbano, controllo e presidio del territorio, sicurezza sul lavoro, interventi nelle aree a rischio, sicurezza degli immobili pubblici
- Roberto Gallai: Forum della sicurezza, collaborazione con le forze dell’ordine
- Anna Pastorelli: verde urbano e arredo verde, gestione e valorizzazione di parchi, giardini e aree pubbliche, tutela del patrimonio arboreo comunale, Piano del verde urbano
- Pericle Paciello: centro storico
Commissione di garanzia
- Roberto Valente
- Pierluigi Piccini
- Lucia Vitelli
Assemblea dell’Unione comunale
Segretario
- Marco Simiani
Tesoriere
- Luca Furzi
Componenti (in ordine alfabetico per cognome)
- Emilio Bonifazi
- Manuele Bartalucci
- Davide Bartolini
- Federica Bartolini
- Marisa Biagioli
- Milton Biliotti
- Saimo Biliotti
- Cecilia Buggiani
- Gabriella Capone
- Ciro Cirillo
- Demetrio Cozzupoli
- Leonardo Culicchi
- Guido Donnini
- Tamara Fattorini
- Fabio Favali
- Gabriele Fusini
- Cosimo Garofolo
- Gisella Ginanneschi
- Paola Giannelli
- Mariano Genovese
- Carla Anita Guida
- Anna Guidoni
- Cristian Marchini
- Fulvia Marini
- Leonardo Marras
- Lorenzo Mascagni
- Cristina Martucci
- Giulia Miserocchi
- Catia Mostaccio
- Elio Pagliai
- Roberto Panfi
- Daniela Piandelaghi
- Claudio Renzetti
- Stefano Rosini
- Claudia Rampiconi
- Lorenzo Savinotti
- Catuscia Scoccati
- Giovanna Stellini
- Veronica Tancredi
- Leonardo Topi
- Loriano Valentini
- Riccardo Vannozzi
- Luisa Zella