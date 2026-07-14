GROSSETO – Si è svolta ieri, 13 luglio 2026, la prima assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Grosseto: un momento importante che ha segnato l’avvio di una nuova fase politica e organizzativa del partito.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati la nuova Segreteria, i responsabili dei Dipartimenti e gli organismi di garanzia, una squadra composta da persone con competenze ed esperienze diverse, chiamata a lavorare insieme per rafforzare la presenza del PD sul territorio e costruire una proposta politica concreta per Grosseto.

La nuova organizzazione rappresenta il punto di partenza di un percorso di ascolto, confronto e partecipazione che coinvolgerà iscritti, circoli, associazioni, categorie economiche, realtà sociali e cittadini.

Attraverso il lavoro della Segreteria e dei Dipartimenti saranno affrontati i principali temi che riguardano il futuro della città: sanità, lavoro, ambiente, sviluppo economico, scuola, cultura, sicurezza, infrastrutture, politiche sociali, innovazione e qualità della vita.

L’obiettivo è quello di costruire nei prossimi mesi una proposta programmatica solida e condivisa, capace di dare risposte ai bisogni della comunità e di accompagnare il Partito Democratico verso le prossime elezioni amministrative del Comune di Grosseto con un progetto credibile e una visione chiara per il futuro.

«Questa nuova squadra rappresenta una ripartenza importante per il nostro partito – sottolinea il segretario dell’Unione Comunale Marco Simiani – Vogliamo un PD aperto, presente e capace di ascoltare il territorio, mettendo a disposizione competenze e passione per costruire insieme ai cittadini una nuova idea di città».

Con la presentazione della nuova Segreteria e dei Dipartimenti prende quindi avvio un percorso di lavoro che punta a rafforzare il rapporto con la comunità e a riportare il Partito Democratico di Grosseto al centro del dibattito politico cittadino, con l’ambizione di costruire un’alternativa di governo forte, partecipata e innovativa.

La segreteria dell’Unione comunale Pd Grosseto

Mariano Genovese : vicesegretario, delega all’ organizzazione e al supporto alla segreteria politica

: vicesegretario, delega all’ e al supporto alla segreteria politica Simona Francini : vicesegretaria, delega al bilancio , fisco, bilancio comunale e società partecipate

: vicesegretaria, delega al , fisco, bilancio comunale e Walter Nunziatini : delega all’ agricoltura , Parco, biodiversità , territorio aperto e caccia

: delega all’ , Parco, , territorio aperto e caccia Pierpaola Giannelli : istruzione , scuola, università, politiche educative

: , scuola, università, politiche educative Riccardo Vannozzi : elaborazione del programma politico , innovazione , trasformazione digitale, monitoraggio delle politiche pubbliche, programmazione e innovazione

: elaborazione del , , trasformazione digitale, monitoraggio delle politiche pubbliche, programmazione e innovazione Claudia Rampiconi : pari opportunità , responsabilità politiche per le donne, politiche di genere, contrasto alla violenza di genere , conciliazione dei tempi di vita-lavoro, parità nel lavoro

: , responsabilità politiche per le donne, politiche di genere, contrasto alla , conciliazione dei tempi di vita-lavoro, parità nel lavoro Milton Biliotti : urbanistica , lavori pubblici, opere pubbliche, pianificazione urbana, valorizzazione del territorio, rigenerazione urbana

: , lavori pubblici, opere pubbliche, pianificazione urbana, valorizzazione del territorio, Gabriella Capone : cultura della legalità , inclusione sociale , dipendenze comportamentali, politiche per l’ immigrazione , integrazione, interculturalità, contrasto alle discriminazioni, cittadinanza

: cultura della , , dipendenze comportamentali, politiche per l’ , integrazione, interculturalità, contrasto alle discriminazioni, cittadinanza Stefano Rosini : sport , impiantistica sportiva, promozione dello sport, associazionismo sportivo, impianti e politiche sportive, tempo libero

: , impiantistica sportiva, promozione dello sport, associazionismo sportivo, impianti e politiche sportive, tempo libero Tamara Fattorini : politiche comunitarie , progetti comunitari, turismo

: , progetti comunitari, turismo Leonardo Culicchi : capogruppo

: Luca Furzi : tesoriere , gestione amministrativa e finanziaria del Partito Democratico Unione comunale Grosseto

: , gestione amministrativa e finanziaria del Partito Democratico Unione comunale Grosseto Cosimo Garofolo: politiche giovanili, giovani, partecipazione giovanile

I dipartimenti

Alberto Colombini : sanità , politiche sanitarie, rapporti con il sistema sanitario territoriale

: , politiche sanitarie, rapporti con il sistema sanitario territoriale Demetrio Cozzupoli : casa , politiche abitative, edilizia residenziale pubblica (Erp), housing sociale , sostegno all’accesso alla casa

: , politiche abitative, edilizia residenziale pubblica (Erp), , sostegno all’accesso alla casa Delega Cultura ed eventi : ancora da assegnare

: ancora da assegnare Carla Anita Guida : disabilità , terzo settore, politiche sociali, welfare locale , anziani, contrasto alla povertà

: , terzo settore, politiche sociali, , anziani, contrasto alla povertà Paolo Mazzetti : attività produttive, commercio, artigianato, imprese, sviluppo economico locale

: attività produttive, commercio, artigianato, imprese, Federico Catocci : lavoro , occupazione, diritti dei lavoratori, politiche attive del lavoro, crisi aziendali

: , occupazione, diritti dei lavoratori, politiche attive del lavoro, crisi aziendali Tiziano Romualdi : infrastrutture , trasporti, trasporto pubblico locale, Piano urbano della mobilità sostenibile

: , trasporti, trasporto pubblico locale, Piano urbano della mobilità sostenibile Stefano Gosti : ambiente , transizione ecologica, energia, rifiuti, acqua, dissesto idrogeologico

: , transizione ecologica, energia, rifiuti, acqua, dissesto idrogeologico Giulia Miserocchi : ufficio stampa , social media, campagne e informazione

: , social media, campagne e informazione Catuscia Scoccati , Paolo Roghi , Francesca Garofalo , Franco Crovetti , Nadia Perino e Paride Mari : partecipazione alla vita del partito, volontari, Amici della Festa

, , , , e : partecipazione alla vita del partito, volontari, Amici della Festa Manuele Bartalucci : rapporti con i cittadini e le frazioni, ascolto del territorio, rapporti con associazioni, consulte e comitati civici

: rapporti con i cittadini e le frazioni, ascolto del territorio, rapporti con associazioni, consulte e comitati civici Luca Bernazzani : sicurezza urbana , prevenzione del degrado urbano, controllo e presidio del territorio, sicurezza sul lavoro, interventi nelle aree a rischio, sicurezza degli immobili pubblici

: , prevenzione del degrado urbano, controllo e presidio del territorio, sicurezza sul lavoro, interventi nelle aree a rischio, sicurezza degli immobili pubblici Roberto Gallai : Forum della sicurezza, collaborazione con le forze dell’ordine

: Forum della sicurezza, collaborazione con le forze dell’ordine Anna Pastorelli : verde urbano e arredo verde, gestione e valorizzazione di parchi, giardini e aree pubbliche, tutela del patrimonio arboreo comunale, Piano del verde urbano

: e arredo verde, gestione e valorizzazione di parchi, giardini e aree pubbliche, tutela del patrimonio arboreo comunale, Piano del verde urbano Pericle Paciello: centro storico

Commissione di garanzia

Roberto Valente

Pierluigi Piccini

Lucia Vitelli

Assemblea dell’Unione comunale

Segretario

Marco Simiani

Tesoriere

Luca Furzi

Componenti (in ordine alfabetico per cognome)