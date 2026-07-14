FOLLONICA. Cresce la preoccupazione tra i residenti della zona 167 Ovest dopo una serie di episodi che, secondo quanto segnalato dagli abitanti, si sono verificati negli ultimi giorni. Le lamentele riguardano sia alcuni furti già messi a segno sia diversi tentativi di scasso, con la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine nel quartiere.
Una residente racconta che nel proprio condominio, nell’arco di una settimana, si è verificato un furto, seguito da due tentativi di effrazione che non sarebbero andati a buon fine. Altre segnalazioni riguardano anche via Pietro Nenni, dove i cittadini riferiscono episodi analoghi.
Secondo quanto raccolto, un ulteriore tentativo di scasso avrebbe interessato due appartamenti al civico 3 della strada dove si trova la caserma dei Carabinieri. Sull’episodio non risultano al momento comunicazioni ufficiali da parte delle autorità.
Al centro delle proteste c’è soprattutto la richiesta di maggiori controlli. I residenti sostengono di vedere raramente pattuglie in transito nella zona 167 Ovest e chiedono un rafforzamento della vigilanza, ritenendo che una presenza più costante possa avere un effetto deterrente nei confronti dei malintenzionati.
I cittadini auspicano quindi un incremento dei servizi di controllo nelle aree residenziali, anche alla luce dei recenti episodi segnalati, per restituire maggiore sicurezza a chi vive nel quartiere.