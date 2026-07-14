GROSSETO – A quattro anni dalla tragica scomparsa di Nilo Maldini, Roberto Seripa e Antonio Panico, il gruppo ciclistico Euroteam si è ritrovato in via Giusti per onorare la loro memoria. Non si tratta solo di ricordare tre tesserati del gruppo sportivo, ma di celebrare un legame profondo nato sulle strade di tutti i giorni.

Con la deposizione di un mazzo di fiori al cippo commemorativo, gli amici hanno voluto riaffermare un affetto che il tempo non cancella, quattro anni dopo il tragico incidente. Per l’Euroteam, storica società del ciclismo Uisp Grosseto, Tony, Roberto e Nilo restano prima di tutto amici veri, capaci di unire il gruppo anche oggi in un momento di silenziosa e sincera vicinanza.