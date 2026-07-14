GROSSETO – Un secolo di vita e una città intera a festeggiarlo. La diocesi di Grosseto ha celebrato ieri i 100 anni di don Franco Cencioni con una giornata che ha unito il momento liturgico, l’omaggio musicale e il riconoscimento delle istituzioni.

La messa in Cattedrale con il vescovo Bernardino

La messa è stata presieduta dal vescovo Bernardino e concelebrata da oltre trenta sacerdoti, fra cui i due vescovi emeriti Giovanni Roncari e Rodolfo Cetoloni e alcuni sacerdoti della diocesi di Pitigliano.

Ad animare la liturgia è stata la corale Puccini, di cui don Franco è stato per tantissimi anni consigliere. Al momento della comunione la corale ha eseguito un Padre Nostro composto nel 1940 da un sacerdote pisano, un brano che don Franco da giovane era solito cantare insieme agli scout: un omaggio dal forte valore affettivo, che ha riportato il festeggiato alle radici del suo cammino.

Al termine della messa, poi, la Filarmonica città di Grosseto ha reso omaggio a don Franco con l’esecuzione di alcuni brani in piazza Duomo.

Il momento istituzionale in sala consiliare

La giornata è proseguita con il momento istituzionale nella sala consiliare del Comune, dove hanno preso la parola il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, l’onorevole Marco Simiani, il presidente della Provincia Francesco Limatola e l’assessore Luca Agresti. È intervenuta anche la funzionaria della Soprintendenza Simona Pozzi, che ha consegnato a don Franco una riproduzione della riconsegna della Madonna delle Grazie dopo il recente restauro.

Il Comune ha inoltre consegnato al sacerdote una targa in segno di riconoscenza per il suo lungo servizio alla comunità.

La benedizione apostolica di papa Leone

A coronare la giornata di festa è arrivato anche il pensiero del Santo Padre: papa Leone ha infatti fatto pervenire a don Cencioni la benedizione apostolica, suggellando un traguardo che appartiene a tutta la chiesa grossetana.