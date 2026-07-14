GROSSETO – Non sarà soltanto un concorso dedicato ai talenti. Sarà una straordinaria vetrina televisiva per la Maremma, capace di raggiungere milioni di telespettatori in tutta Italia e anche all’estero.

L’edizione 2026 di Dilettando con Avis, ideata e condotta da Carlo Sestini, che aprirà la stagione venerdì prossimo 17 luglio a Scansano, segna infatti un nuovo, importante salto di qualità sul piano della diffusione televisiva. Le puntate della manifestazione saranno trasmesse integralmente da 20 emittenti televisive, sia sul digitale terrestre sia sul web, mentre la finalissima del 5 settembre, in programma al Teatro Moderno di Grosseto, sarà rilanciata da altre 23 televisioni, portando l’evento a una copertura mediatica senza precedenti.

Un risultato che rappresenta una grande opportunità non soltanto per gli artisti che saliranno sul palco, ma anche per l’intero territorio maremmano, che potrà mostrare le proprie bellezze, le proprie piazze e la propria capacità organizzativa a un pubblico vastissimo. A fare da capofila sarà Toscana Tv, che trasmetterà ogni puntata il mercoledì alle 21.30, con replica il giovedì alle 00.30.

Accanto all’emittente toscana ci sarà Siena Tv, che proporrà gli appuntamenti il sabato alle 21 e la domenica alle 14, accompagnando il pubblico per tutta la durata della manifestazione. Particolarmente significativa è anche la presenza di importanti emittenti del Sud Italia, come Tva Campania e Teleclubitalia, oltre a una rete sempre più ampia di televisioni e piattaforme web, tra cui NovawebTv, Teatro Tv, Meta Tv e Italia On Line, che contribuiranno a diffondere il programma anche attraverso internet.

La copertura interesserà gran parte del territorio nazionale, raggiungendo, oltre alla Toscana, anche Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Sardegna e Sicilia.

Ma la vera novità è l’apertura verso il pubblico internazionale. Le esibizioni dei concorrenti che saliranno sui palchi di Scansano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Campeggio Principina, Sassofortino, Massa Marittima, Castell’Azzara, del Tresort Oil Glamping e del Teatro Moderno di Grosseto varcheranno infatti i confini nazionali grazie alla programmazione di St Europe Channel, Ciao Usa, Qui Radio Londra Tc, Complitaly Uk, l’app dedicata agli italiani residenti nel Regno Unito, e Oriundi Tv, l’emittente rivolta alle comunità di origine italiana presenti in Brasile.

Un circuito televisivo che consentirà agli italiani all’estero di seguire il programma e, allo stesso tempo, di scoprire le bellezze della Maremma attraverso immagini, racconti e spettacoli.

“Dilettando con Avis – sottolinea Carlo Sestini – nasce per valorizzare i talenti e promuovere il dono del sangue, ma negli anni è diventato anche uno straordinario strumento di promozione del nostro territorio. Ogni puntata racconta non solo gli artisti, ma anche i luoghi che li ospitano, le comunità che li accolgono e la straordinaria ricchezza della Maremma. Sapere che tutto questo sarà visto in tutta Italia e persino all’estero rappresenta un motivo di grande soddisfazione”.

Una visibilità mediatica di assoluto rilievo che conferma la crescita della manifestazione e la sua capacità di trasformarsi in un autentico ambasciatore della Maremma, delle sue eccellenze e dei valori della solidarietà che, fin dalla prima edizione, costituiscono il cuore di Dilettando con Avis. Per conoscere nel dettaglio le emittenti e le piattaforme interessate con relativi orari consultare la pagina Facebook o quella internet di Dilettando.