CASALECCI – Una cittadina ha deciso di lanciare una provocazione silenziosa per accendere i riflettori sullo stato di abbandono del parcheggio situato lungo via Vesuvio a Casalecci nel comune di Grosseto.

Stanca di vedere quell’area costantemente trascurata, qualche tempo fa ha notato una bottiglia di plastica blu abbandonata a terra vicino al cordolo del marciapiede. Invece di raccoglierla, questa volta ha deciso di lasciarla lì come “testimone” per verificare l’effettiva frequenza dei passaggi degli addetti alla pulizia urbana.

«Invito tutti a fare il contrario, a raccogliere i rifiuti e a conferirli correttamente – ha precisato – ma questa volta ho evitato solo per fare una prova tangibile dell’incuria. Ho lasciato volutamente quella bottiglia lì, per vedere quanto tempo sarebbe passato prima della rimozione. Il verdetto è desolante: sono passate due settimane ed è ancora lì immobile, esattamente dove l’avevo vista la prima volta. È il segno evidente che qui non passa nessuno a spazzare da tempo immemore».

Ora l’accumulo degli aghi di pino

Nel mentre il tempo ha fatto il suo corso e la situazione è probabilmente peggiorata. Sopra e attorno alla bottiglia si è infatti accumulato un tappeto di aghi di pino che ormai copre l’area circostante.

Ma oltre al decoro urbano, c’è un problema molto più serio che preoccupa chi vive nella zona, specialmente in una stagione che può essere caratterizzata da repentini e violenti temporali.

«La mia non è solo una bottiglia lasciata lì per “monitorare” il degrado — incalza la cittadina — ma una preoccupazione reale per la sicurezza. Temiamo gli improvvisi acquazzoni: se si verifica una di quelle che chiamiano “bombe d’acqua, tutta questa massa di aghi di pino verrà inevitabilmente trascinata dal flusso della pioggia e finirà per intasare le tubature e le caditoie. Il rischio di trovarci con il parcheggio e le strade allagate è altissimo. Chiediamo un intervento immediato di pulizia prima che arrivi il maltempo».

«Rivolgo un appello all’amministrazione comunale e al gestore del servizio di pulizia per un intervento di bonifica urgente – conclude la cittadina – cerchiamo di restituire sicurezza e decoro a Casalecci».