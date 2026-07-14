GROSSETO – Lo sport targato Uisp si conferma ancora una volta un formidabile veicolo di generosità, coesione sociale e impegno concreto. La tensostruttura di viale Europa ha ospitato un torneo di beach tennis all’insegna del sano divertimento e della beneficenza. L’evento ha riunito 24 atleti e numerosi appassionati con un nobile obiettivo comune: raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, nel ricordo di Maria Sole Marras.

Grazie alla calorosa partecipazione dei tesserati Uisp e al supporto logistico e materiale di diverse realtà imprenditoriali del territorio maremmano, la manifestazione ha centrato in pieno il proprio traguardo. È stata infatti raccolta la somma di 500 euro, interamente devoluta – tramite la fondazione “Festa di Sole Ente Filantropico” – a sostegno dei progetti di ricerca scientifica per la neuro-oncologia pediatrica del Meyer. L’assegno è stato consegnato a Isabella Sichi, madre di Maria Sole, dal presidente Uisp Massimo Ghizzani e dal responsabile del beach tennis, Alessandro Bernabini. Erano presenti anche Gerardo Rosolia, Mary Giorgi e Alessandra Cappagli, promotori della manifestazione.

Questo evento rappresenta solo l’ultimo tassello di un mosaico ben più ampio: il comitato provinciale Uisp, infatti, porta avanti un impegno costante sul fronte della solidarietà, promuovendo storicamente numerose iniziative, manifestazioni e raccolte fondi in favore di tante realtà di volontariato locali che nel corso del tempo hanno permesso di sostenere anche l’ospedale Meyer, sempre nel ricordo di Maria Sole.

Visto il grande successo e l’entusiasmo in questa occasione, il gruppo di appassionati del beach tennis che frequenta Uisp Beach Park ha già preannunciato per il prossimo autunno una nuova manifestazione analoga, con l’intento di trasformare ogni match in un’opportunità stabile per donare, sostenere e costruire insieme qualcosa di buono.