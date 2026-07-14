CASTEL DEL PIANO – Nella giornata di oggi, 14 luglio, sono stati eletti gli organi statutari che rendono operativo il Distretto rurale regionale castanicolo. Ai vertiti del nuovo organo regionale ci sono i sindaci di Castel del Piano e Montieri.

A darne notizia è un comunicato del Pd provinciale. «Una grande opportunità contro lo spopolamento delle nostre aree interne».nicolo Toscano. – afferma Giacomo Termine, segreterio provinciale del Partito Democratico di Grosseto – Desidero esprimere grande soddisfazione per l’ingresso nel Comitato direttivo di Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano e Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri».

«Due amministratori del nostro territorio che, grazie alla loro esperienza e competenza, sapranno dare un contributo significativo al lavoro del Distretto e rappresentare al meglio le esigenze delle comunità dell’Amiata e delle Colline Metallifere – prosegue Termine – La loro presenza nel Comitato direttivo è, per la segreteria provinciale Pd, motivo di orgoglio»

«Il Distretto Castanicolo – descrive Termine – nasce con luogo di governance partecipata per rilanciare la castanicoltura e con essa contrastare lo spopolamento delle aree interne, proteggere e valorizzare l’economia rurale, la tradizione e il paesaggio. È un’opportunità che dovrà essere colta fino in fondo, mettendo al centro la tutela del territorio e il sostegno delle comunità che portano avanti la castanicoltura»

«A Cinzia Pieraccini e a Nicola Verruzzi – conclude – vanno i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte della segreteria provinciale del Partito Democratico».