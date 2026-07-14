ALBERESE – Sono iniziati gli interventi per la realizzazione del Museo del Buttero e delle Tradizioni Popolari (MU.BU.TRA.) nell’ex scuola di piazza del Combattente ad Alberese.

L’intervento, del valore di oltre 600mila euro, prevede il recupero dell’edificio storico e la realizzazione di un percorso museale innovativo, con spazi espositivi, installazioni multimediali e tecnologie immersive, dedicato alla valorizzazione della storia dei butteri e delle tradizioni popolari della Maremma.

“Con l’avvio dei lavori diamo concretezza a un progetto atteso che restituirà alla comunità un luogo simbolico, trasformandolo in un museo moderno e fortemente identitario. Il MU.BU.TRA. sarà un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura maremmana e un nuovo elemento di attrazione per Alberese e per tutto il territorio”, dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti.

“Questo intervento rappresenta un importante tassello nel percorso di recupero del patrimonio pubblico. Restituiamo nuova vita a un edificio storico attraverso un’opera che coniuga qualità, innovazione e valorizzazione del territorio, mettendo al centro la nostra identità e le nostre tradizioni”, aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi.