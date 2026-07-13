ORBETELLO – Due auto incastrate l’una nell’altra e la carreggiata bloccata per consentire i soccorsi. È il bilancio del tamponamento a Fonteblanda, nel comune di Orbetello, avvenuto lungo la quattro corsie in direzione Roma, all’altezza del distributore.

La dinamica

Nel tamponamento a Fonteblanda sono rimaste coinvolte due vetture. L’impatto, particolarmente violento, ha fatto sì che i due mezzi restassero incastrati tra loro. Una circostanza che ha reso subito evidente la necessità di un intervento tecnico per liberare la carreggiata.

Vista la posizione dei veicoli e l’ingombro sulla sede stradale, infatti, le autorità hanno disposto la chiusura del tratto. Una misura necessaria non soltanto per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza, ma anche per consentire la successiva rimozione delle auto coinvolte.

Una ragazza ferita in modo lieve

Il bilancio, per fortuna, resta contenuto sul fronte sanitario. Una ragazza ha infatti riportato lievi ferite nell’urto. Dopo i primi accertamenti sul posto, però, ha rifiutato il trasporto in ospedale, non ritenendo necessarie ulteriori cure.

Nessun altro tra le persone coinvolte ha invece riportato conseguenze rilevanti.

I soccorsi e la rimozione dei mezzi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità durante tutte le fasi dell’intervento. A loro spetta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Ha collaborato alle operazioni anche il soccorso stradale Battisti, incaricato della rimozione dei due veicoli rimasti incastrati. Soltanto al termine di queste operazioni, dunque, la circolazione è tornata regolare lungo la quattro corsie in direzione Roma.

Il tratto interessato dal tamponamento a Fonteblanda rappresenta un punto particolarmente trafficato, soprattutto nei mesi estivi, quando il flusso di veicoli diretti verso sud aumenta sensibilmente.